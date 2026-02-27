Σε επαγρύπνηση βρίσκεται όλος ο κόσμος ενόψει ενός ενδεχόμενου χτυπήματος στο Ιράν τα επόμενα 24ωρα, με πολλές χώρες να ακολοθούν το παράδειγμα των ΗΠΑ νωρίτερα σήμερα και να συνιστούν από όλους τους πολίτες τους που βρίσκονται ή σκοπεύουν να μεταβούν άμεσα στη Μέση Ανατολή, να εγκαταλείψουν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

ΗΠΑ: Εσπευσμένη απομάκρυνση προσωπικού από την πρεσβεία στο Ισραήλ

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ είχε επιτρέψει στο μη απαραίτητο προσωπικό να αποχωρήσει από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ενώ ετοίμαζε και περαιτέρω περιορισμούς στους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τις οικογένειές τους όσον αφορά τα ταξίδια σε ορισμένες περιοχές του Ισραήλ, την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, συνιστώντας στους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, όσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ωστόσο, διέψευσε αναφορές στα μέσα ενημέρωσης που ισχυρίζονταν ότι είχε εγκρίνει την άμεση εκκένωση του μη απαραίτητου προσωπικού και από το Ιράκ και το Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες ανακριβείς.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τόμι Πίγκοτ στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Βρετανία: Αποσύρει το διπλωματικό προσωπικό από το Ιράν - Έκκληση για αποφυγή κάθε ταξιδιού στη χώρα

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην προσωρινή απόσυρση του προσωπικού του από το Ιράν, επικαλούμενο την τρέχουσα κατάσταση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η βρετανική πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ενώ οι Βρετανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ταξίδι προς τη χώρα.

Παράλληλα, οι αρχές συμβουλεύουν τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται ήδη στο Ιράν, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως επισκέπτες, να επανεξετάσουν προσεκτικά την παρουσία τους εκεί και να σταθμίσουν τους κινδύνους που ενέχει η παραμονή τους.

Ελλάδα: Σύσταση του ΥΠΕΞ για αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν

Συναγερμό ενόψει μιας πιθανής πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν σήμανε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανακοίνωσή του παροτρύνει τους Έλληνες πολίτες να μην πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα επισκέψεις στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν, για λόγους ασφαλείας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Πολωνία: Η Βαρσοβία καλεί τους Πολωνούς να εγκαταλείψουν το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τους πολίτες της χώρας να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είναι ασταθής. Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι υψηλός! Ο εναέριος χώρος για την κυκλοφορία πολιτικών αεροσκαφών ενδέχεται να κλείσει. Η επιστροφή αεροπορικώς ενδέχεται να είναι αδύνατη ή να παρεμποδιστεί σημαντικά», τόνισε το πολωνικό ΥΠΕΞ σε τρεις αναρτήσεις σχετικά με το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Γαλλία: Διατηρεί την οδηγία προς Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε σήμερα την οδηγία προς τους Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, ακόμη και για τουρισμό ή οικογενειακές επισκέψεις, λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν.

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το γαλλικό ΥΠΕΞ συνέστησε επίσης στους Γάλλους υπηκόους που βρίσκονται ήδη εκεί να επιδείξουν μεγάλη επαγρύπνηση και σύνεση και να αποφεύγουν διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και να έχουν γνώση που είναι τα πιο κοντινά καταφύγια.

Με την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολική να παραμένει, μια πιθανή αμερικανική επίθεση στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ.

Ιταλία: Καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν, συνιστά «εξαιρετική προσοχή» σε όλη τη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας κάλεσε την Παρασκευή τους πολίτες του να εγκαταλείψουν το Ιράν και συνέστησε εξαιρετική προσοχή σε όλη τη Μέση Ανατολή, επικαλούμενο τις επίμονα ασταθείς συνθήκες ασφαλείας.

«Οι Ιταλοί που βρίσκονται στο (Ιράν) για τουρισμό ή των οποίων η παρουσία δεν είναι απολύτως απαραίτητη, καλούνται να αναχωρήσουν», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι αποθαρρύνονται επίσης σθεναρά τα ταξίδια στο Ιράκ και τον Λίβανο.

Συνέστησε στους Ιταλούς υπηκόους στο Ισραήλ να επιδεικνύουν μέγιστη προσοχή και να παραμένουν σε εγρήγορση.

Κίνα: Καλεί τους πολίτες της στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα

Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη - και εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν - η Κίνα εξέδωσε επέιγουσα ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες της.

Το Πεκίνο συμβουλεύει τους κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν ενώ κάλεσε όσους βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, επικαλούμενη την κατάσταση της ασφάλειας.

