Έφηβοι στην Αργεντινή, συμπεριφέρονται σαν ζώα- Το φαινόμενο «therian»

Μια πλατεία στο Μπουένος Άιρες μετατράπηκε πρόσφατα σε «αυτοσχέδια ζούγκλα» όταν ομάδα εφήβων συγκεντρώθηκε εκεί... Παριστάνοντας τα ζώα.

Η Σοφία, φορώντας μάσκα λαγωνικού, έτρεχε στα τέσσερα στο γρασίδι, ενώ η 15χρονη Αγουάρα πηδούσε εμπόδια μιμούμενη με ακρίβεια τις κινήσεις ενός βελγικού ποιμενικού. Άλλοι, μεταμφιεσμένοι σε γάτες και αλεπούδες, είχαν σκαρφαλώσει σε δέντρα, κρατώντας αποστάσεις από... Περίεργους περαστικούς.

Πρόκειται για την συνάντηση των λεγόμενων «therians», δηλαδή ατόμων που δηλώνουν ότι ταυτίζονται νοητικά, πνευματικά ή ψυχολογικά με μη ανθρώπινα πλάσματα. Το φαινόμενο έχει γνωρίσει ραγδαία εξάπλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αργεντινής, κυρίως στο TikTok, όπου το hashtag #therian έχει ξεπεράσει τις 2 εκατομμύρια αναρτήσεις.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του φαινομένου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον influencers και μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας αντιδράσεις που κυμαίνονται από γέλιο και αμηχανία έως και έντονη κριτική. Παράλληλα, ψυχολόγοι επιχειρούν να αναλύσουν το φαινόμενο και τη θέση του στον δημόσιο διάλογο.

Η Αγουάρα, που δηλώνει ότι ταυτίζεται με τα βελγικά ποιμενικά Μαλινουά και «μετρά» την ηλικία της σε «σκυλίσια χρόνια», υποστηρίζει ότι ζει μια φυσιολογική ζωή. «Ξυπνάω και ζω όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Απλώς υπάρχουν στιγμές που μου αρέσει να είμαι σκύλος», ανέφερε. Ως επικεφαλής της «αγέλης» της, διαθέτει περισσότερους από 125.000 ακολούθους στο TikTok και οργανώνει τακτικές συναντήσεις στην πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της, η 16χρονη Αρού, που φορούσε μάσκα φώκιας, δηλώνει ότι ανήκει στο παρακλάδι «otherpaw», όπου οι συμμετέχοντες φορούν μάσκες και ουρές ή κινούνται στα τέσσερα κυρίως για διασκέδαση. «Δεν αφορά απαραίτητα την ταύτιση με ένα ζώο», σημειώνει.

Σύμφωνα με τη Δέμπορα Πεντάσε, ψυχολόγο και διευθύντρια θεραπευτικού κέντρου στο Μπουένος Άιρες, το φαινόμενο προκαλεί σύγχυση αλλά και έντονες αντιδράσεις. Όπως εξηγεί, πρόκειται για «συμβολική ταύτιση με ένα ζώο», η οποία γίνεται ανησυχητική μόνο όταν μετατρέπεται σε βαθιά ριζωμένη πεποίθηση που μπορεί να οδηγήσει σε αυτοτραυματισμό ή βλάβη τρίτων.

