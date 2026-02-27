Τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και τρεις περαστικοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με νέο απολογισμό των ιταλικών αρχών, άλλοι τριάντα εννέα τραυματίσθηκαν.

Όπως φαίνεται και στο τραγικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος και αυτή την ώρα προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια έναν επιβάτη.

Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

