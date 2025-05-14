Το Boeing 747 που έχει προσφέρει το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντικαταστήσει το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One θα παραχωρηθεί στο υπουργείο Άμυνας, διευκρίνισε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τη νομιμότητα της αποδοχής ενός δώρου από ξένη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η βασιλική οικογένεια του Κατάρ προσφέρθηκε να δωρίσει ένα τζάμπο τζετ αξίας 400 εκατ. δολαρίων.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε στις επικρίσεις για το δώρο που φαίνεται να έχει αποδεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οποιοδήποτε δώρο από ξένη χώρα γίνεται πάντοτε αποδεκτό σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους νόμους.

«Το Boeing 747 δίνεται στην Πολεμική Αεροπορία/Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ΟΧΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία.

«Είναι ένα δώρο από μια χώρα, το Κατάρ, το οποίο υπερασπιζόμαστε με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια. Θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνησή μας ως προσωρινό Air Force One, μέχρι να φτάσουν τα νέα μας Boeing, τα οποία έχουν καθυστερήσει πολύ να παραδοθούν», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η δωρεά του αεροσκάφους έχει προκαλέσει επικρίσεις από την πλευρά των Δημοκρατικών, με ορισμένους να ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας δεοντολογίας σχετικά με το δώρο.

Την Κυριακή, ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ρίτσι Τόρες, από τη Νέα Υόρκη, απέστειλε επιστολή στο Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως «απάτη» και υποστήριξε ότι παραβιάζει τη ρήτρα περί αποδοχών του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία «απαγορεύει ρητά σε οποιοδήποτε άτομο που κατέχει δημόσιο αξίωμα να δέχεται ''οποιοδήποτε δώρο, αποδοχές, αξίωμα ή τίτλο, οποιουδήποτε είδους, από οποιονδήποτε βασιλιά, πρίγκιπα ή ξένο κράτος''».

«Σας γράφω προκειμένου να εκφράσω την ανησυχία μου για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να δεχτεί ένα πολυτελές αεροσκάφος - ένα Boeing 747-8 - από την κυβέρνηση του Κατάρ. Το αεροπλάνο, τόσο πολυτελές που έχει περιγραφεί ως ''ιπτάμενο παλάτι», πρόκειται να διατεθεί στον Πρόεδρο Τραμπ για επίσημη χρήση ως Air Force One και στη συνέχεια για ιδιωτική χρήση μόλις αποχωρήσει από το αξίωμα», έγραψε ο Τόρες.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, διερωτήθηκε από την πλευρά του γιατί οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό για το αεροσκάφος όταν οι ΗΠΑ μπορούν να το αποκτήσουν ένα δωρεάν.

«Αυτή η σημαντική εξοικονόμηση, αντ' αυτού, θα δαπανηθεί προκειμένου να ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», έγραψε ο Τραμπ. «Μόνο ένας ΑΝΟΗΤΟΣ δεν θα δεχόταν αυτό το δώρο εκ μέρους της χώρας μας», έγραψε.

Ο Τραμπ φέρεται να ξεναγήθηκε στο αεροπλάνο τον Φεβρουάριο, όταν αυτό βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου West Palm Beach στη Φλόριντα, όπως ανέφερε το ABC News το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

