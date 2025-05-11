Το Κατάρ θέλει να κάνει δώρο στον Τραμπ, προεδρικό αεροσκάφος

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμη να δεχτεί ένα υπερπολυτελές αεροπλάνο, δώρο του Κατάρ, που θα αντικαταστήσει το σημερινό προεδρικό αεροσκάφος, αναφέρουν σήμερα πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η αξία αυτού του Boeing 747-800, που το ABC News χαρακτήρισε «ιπτάμενο παλάτι», υπολογίζεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Ενδέχεται να πρόκειται για το ακριβότερο δώρο που έχει προσφέρει ποτέ μια ξένη κυβέρνηση στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, η ανακοίνωση αυτού του τεράστιου δώρου θα γίνει κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Κατάρ, αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το αεροσκάφος στη θέση των δύο γερασμένων Boeing 747-200B.

Τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούνται από το 1990, από την εποχή της προεδρίας του Τζορτζ Χ. Ου. Μπους, είναι πεπαλαιωμένα και το κόστος συντήρησής τους θεωρείται πολύ υψηλό. Ο Τραμπ έχει ήδη παραπονεθεί πολλές φορές για την κατάσταση των προεδρικών αεροσκαφών.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ωστόσο αναφέρουν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το «ιπτάμενο παλάτι» και μετά τη λήξη της θητείας του, αφού η αμερικανική πολεμική αεροπορία θα το παραχωρήσει στο προεδρικό ίδρυμα του 45ου και 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι αυτό είναι νόμιμο και δεν παραβιάζει τους νόμους κατά της διαφθοράς, ούτε τις διατάξεις του Συντάγματος που απαγορεύουν σε Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους να δέχονται δώρα «από έναν βασιλιά, έναν πρίγκιπα ή ένα ξένο κράτος».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί ότι η απαγόρευση δεν παραβιάζεται επειδή το δώρο θα προσφερθεί στην πολεμική αεροπορία και όχι σε κάποιο μεμονωμένο πρόσωπο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής.

Η Boeing δεσμεύτηκε να παραδώσει δύο νέα αεροσκάφη στην αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, η υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης καθυστερεί.

Εμφανώς δυσαρεστημένος, ο Τραμπ είπε τον Φεβρουάριο ότι το νέο προεδρικό αεροσκάφος μπορεί να προέλθει «από μια άλλη χώρα».

Το προεδρικό αεροσκάφος πρέπει να είναι εξοπλισμένο με συστήματα επικοινωνίας τελευταίας γενιάς, να διαθέτει ιατρικές εγκαταστάσεις και ένα προηγμένο αμυντικό σύστημα. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική εταιρεία L3Harris έχει ήδη αναλάβει να προσαρμόσει το πολυτελές καταριανό αεροσκάφος ώστε να καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

