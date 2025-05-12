Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι το Κατάρ πρόσφερε αεροσκάφος στις ΗΠΑ

Το Κατάρ προσφέρθηκε να δωρίσει ένα αεροσκάφος στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι λεπτομέρειες βρίσκονται υπό διευθέτηση, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Η κυβέρνηση του Κατάρ προσφέρθηκε ευγενικά να δωρίσει ένα αεροπλάνο στο Υπουργείο Άμυνας. Οι νομικές λεπτομέρειες αυτού εξακολουθούν να διευθετούνται» δήλωσε μιλώντας στο Fox News.

Πάντως, το Κατάρ διέψευσε δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να δεχτεί ως δώρο ένα πολυτελές τζετ από τη βασιλική οικογένεια της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Το ABC News ανέφερε χθες ότι ένα υπερπολυτελές τζάμπο Boeing 747-8 θα τεθεί στη διάθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να αντικαταστήσει το Air Force One, ενώ στη συνέχεια θα παραχωρηθεί στο ίδρυμα του προέδρου, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

Ωστόσο, ο Αλί Αλ-Ανσάρι, ακόλουθος Τύπου του Κατάρ στις ΗΠΑ, δήλωσε στο Politico ότι οι αναφορές είναι «ανακριβείς», υποδηλώνοντας ότι η δωρεά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Η πιθανή μεταβίβαση ενός αεροσκάφους για προσωρινή χρήση ως Air Force One εξετάζεται επί του παρόντος μεταξύ του υπουργείου Άμυνας του Κατάρ και του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, αλλά το θέμα παραμένει υπό εξέταση από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αξία του εν λόγω αεροσκάφους ανέρχεται στα 400 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το ABC, και σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο η ανακοίνωση της δωρεάν επρόκειτο να ανακοινωθεί κατά την επερχόμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Άτομο με γνώση του θέματος δήλωσε πάντως ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Κατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να πραγματοποιήσει σύντομα ένα τετραήμερο ταξίδι στη Μέση Ανατολή, με στάσεις στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση του θέματος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες για το ενδεχόμενο ο εμίρης του Κατάρ να δωρίσει το αεροπλάνο στον Τραμπ για να το χρησιμοποιήσει ως Air Force One, ενώ ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος που επίσης γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι στις συνομιλίες συμμετείχαν το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ και το Πεντάγωνο. Και οι δύο μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν για το θέμα, το οποίο είναι ευαίσθητο.

Επικαλούμενοι τη Ρήτρα περί Αποδοχών που περιλαμβάνει το Σύνταγμα, ορισμένα στελέχη των Δημοκρατικών με αφορμή τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν την Κυριακή, κατηγόρησαν τον Τραμπ και την κυβέρνησή του για εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς και δωροδοκίας.

«Τίποτα δεν λέει "Πρώτα η Αμερική" όπως το Air Force One, που σας έφερε το Κατάρ» έγραψε ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ σε μια ανάρτησή του στο X. «Δεν είναι απλώς δωροδοκία, είναι πριμοδοτούμενη ξένη επιρροή με πρόσθετο χώρο για τα πόδια», πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ (Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια), που αποτελεί συχνό στόχο της οργής του Αμερικανού προέδρου, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παραβίασε την εν λόγω ρήτρα (στο Άρθρο 1 του Συντάγματος), η οποία απαγορεύει σε οποιονδήποτε κάτοχο ομοσπονδιακού αξιώματος να δέχεται οποιοδήποτε «δώρο, μισθό, αξίωμα ή τίτλο, οποιουδήποτε είδους, από οποιονδήποτε βασιλιά, πρίγκιπα ή ξένο κράτος», χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

«Φαίνεται αρκετά σαφές ότι ένα "αεροπορικό παλάτι" 400 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν ξένο εμίρη πληροί τις προϋποθέσεις», έγραψε στο X. «Η διαφθορά είναι επαίσχυντη».



