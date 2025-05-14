Μερτς: Μεταρρυθμίζουμε την χώρα μας, η Γερμανία επέστρεψε

Μεταρρυθμίζουμε την χώρα μας, τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα προβλήματα της Γερμανίας μπορούν να επιλυθούν «με τις δικές μας δυνάμεις». Υποσχέθηκε ανάληψη ηγετικής ευθύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, αλλά και δύσκολες μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό.

Ας αλλάξουμε τη χώρα μας προς το καλύτερο, κάλεσε ο κ. Μερτς τα μέλη του Οικονομικού Συμβουλίου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), το οποίο συγκεντρώνει στις τάξεις του κάποιους από τους ισχυρότερους παράγοντες της Γερμανίας. Κλείνοντας τις εργασίες της φετινής «Ημέρας της Οικονομίας», στο πλαίσιο της οποίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο του Ιδρύματος «Λούντβιχ Έρχαρντ», ο κ. Μερτς δήλωσε ότι «η Γερμανία επέστρεψε» και τόνισε ότι η χώρα θα είναι στο εξής περισσότερο παρούσα στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Ο νεοεκλεγείς καγκελάριος επισήμανε ότι με την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία καταστράφηκε η ευρωπαϊκή ειρηνευτική τάξη και ότι «το αργότερο στις 22.2.2024 αντιληφθήκαμε ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του - είναι καλύτερα από κοινού και ακόμη καλύτερα μαζί με τις ΗΠΑ», δήλωσε και ανέφερε ότι προσκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη Γερμανία και τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του, το Μπαντ Ντουρκχάιμ, στην Ρηνανία - Παλατινάτο. Αναφερόμενος στον πόλεμο, ο κ. Μερτς επανέλαβε την αποφασιστικότητα των συμμάχων να παραμείνουν στο πλευρό της Ουκρανίας, για όσο χρειαστεί. «Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει σε μια νύχτα, αλλά δείχνουμε την αποφασιστικότητα και την συνοχή μας», πρόσθεσε.

Ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να διεξαχθούν σύντομα συνομιλίες και να λυθεί το πρόβλημα των δασμών προς όφελος και των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτές αγορές και ελεύθερο εμπόριο, δήλωσε και υπογράμμισε και ότι η Ευρώπη πρέπει πολύ γρήγορα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.

Σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα της χώρας του, ο κ. Μερτς μίλησε για «βίαιη μείωση ισχύος» και ανέδειξε την ανάγκη «να εργαστούμε και πάλι περισσότερο και αποτελεσματικότερα». «Με 4ήμερη εργασία και "ισορροπία δουλειάς/προσωπικής ζωής) δεν θα ανακτήσουμε ποτέ το επίπεδο ευημερίας μας, προειδοποίησε, ενώ προανήγγειλε μεταρρύθμιση του κοινωνικού συστήματος τονίζοντας ότι «οι εποχές που κάναμε κοινωνική πολιτική στις πλάτες της νέας γενιάς έχουν παρέλθει» και, σε μια προσπάθεια να αιτιολογήσει την άρση του «φρένου χρέους» που έχει ήδη εγκριθεί, διαβεβαίωσε ότι η ανάληψη νέου χρέους θα συνδεθεί με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Απαντώντας στην κριτική που του έχει ασκηθεί - και από το κόμμα του - για την επιλογή των νέων υπουργών, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ευθέως ότι από το νέο υπουργικό συμβούλιο, μόνο ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους διαθέτει υπουργική εμπειρία. «Κάποιοι μιλούν για μεγάλο ρίσκο, αλλά εγώ το θεωρώ μεγάλη ευκαιρία», επισήμανε.

