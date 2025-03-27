Μια από τις πιο δοκιμασμένες και... αληθινές τακτικές της πολιτικής καριέρας του Ντόναλντ Τραμπ είναι να επιτίθεται άγρια ​​σε επικριτές που ανακαλύπτουν άχρηστα πράγματα για αυτόν. Του επιτρέπει να συγκεντρώσει τους υποστηρικτές του πίσω από έναν κοινό εχθρό -συχνά τα μέσα ενημέρωσης- ακόμα κι αν αυτό που αποκαλύπτεται είναι προβληματικό.

Αυτή είναι σίγουρα η πολιτική προσέγγισης με τον αρχισυντάκτη του Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, ο οποίος αποκάλυψε ότι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ συζητούσαν σχέδια στρατιωτικής επίθεσης σε μια μη ταξινομημένη εφαρμογή. Ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν ξεκινήσει μία ανελέητη επίθεση στον Γκόλντμπεργκ, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την αληθοφάνεια των κειμένων, τα οποία δημοσίευσε το Atlantic.

Αλλά ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του σκάβουν πραγματικά μια τρύπα με την τελευταία τους θεωρία συνωμοσίας, η οποία στοχεύει τον Γκόλντμπεργκ. Η θεωρία που προωθείται από τον Τραμπ, τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Μάικλ Γουόλτς και μερικούς από τους «φίλους» τους στα μέσα ενημέρωσης είναι η εξής: ο Γκόλντμπεργκ μπορεί να βρήκε πρόσβαση στην ομαδική συνομιλία του Signal με κακόβουλα μέσα.

Σε μια συνέντευξη στο Fox News, ο Waltz πρόσφερε μια περίπλοκη θεωρία για το πώς προστέθηκε ο Goldberg, λέγοντας ότι με κάποιο τρόπο «μπήκε» στην ομάδα, ίσως υποδυόμενος κάποιον άλλο. «Δεν τον είδα στην ομάδα. Έμοιαζε με κάποιον άλλο», είπε ο Waltz. «Τώρα, αν το έκανε εσκεμμένα ή συνέβη σε κάποιο άλλο τεχνικό μέσο είναι κάτι που προσπαθούμε να καταλάβουμε».

Άλλοι φίλοι του Τραμπ, όπως ο Bill O'Reilly και ο παρουσιαστής του Fox, Jesse Watters, προώθησαν επίσης τη θεωρία. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Goldberg έκανε κάτι λάθος όταν προστέθηκε στη συνομιλία του Signal.

(Ο Waltz επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ένα «άτομο που νόμιζα ότι ήταν εκεί, δεν ήταν ποτέ εκεί», αλλά δεν είπε συγκεκριμένα ποιος. Το όνομα του Greer δεν εμφανίζεται στη λίστα των επαφών στο νήμα του Signal που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, υποδηλώνοντας ότι όντως δεν είχε προσκληθεί.

Εμφανιζόμενος το πρωί της Τετάρτης στο MSNBC, ο Goldberg διαβεβαίωσε ότι «η απλή αλήθεια του θέματος είναι στις 11 Μαρτίου, ο Michael Waltz μου έστειλε ένα αίτημα μηνύματος στο Signal και το δέχτηκα. Αυτή είναι ολόκληρη η ιστορία. Εννοώ, δεν υπάρχει καμία παραβίαση εδώ».

Είναι το είδος της ιστορίας για το οποίο δεν θέλετε καν να γράψετε ή να σχολιάσετε, επειδή κινδυνεύει να προσδώσει νομιμότητα σε έναν αβάσιμο και συνωμοτικό ισχυρισμό. Βοηθά τον Τραμπ να στρέψει την εστίαση σε κάποιον άλλο, για τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία για αδικοπραγία.

Επίσης: Είναι μια εντελώς άχρηστη θεωρία για την ομάδα Τραμπ, ακόμα κι αν ήταν κατά κάποιο τρόπο αληθινή. Πράγματι, απλώς ενισχύει το πόσο επικίνδυνες ήταν οι ενέργειές τους.

Απλά σκεφτείτε τι θα συνεπαγόταν αυτό. Θα σήμαινε ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, χρησιμοποιώντας μια μη ταξινομημένη εφαρμογή, επέτρεψαν σε έναν δημοσιογράφο -ούτε καν σε χάκερ- να διεισδύσει επιτυχώς σε κάτι τόσο ευαίσθητο, όσο ο σχεδιασμός στρατιωτικών επιθέσεων.

Το βασικό ζήτημα εδώ δεν είναι ότι ο Goldberg προστέθηκε στη συνομιλία. Είναι ότι οι αξιωματούχοι συζητούσαν κάτι πολύ ευαίσθητο - σχέδια επίθεσης που, εάν διέρρεαν σε λάθος άτομα, θα μπορούσαν να είχαν θέσει σε κίνδυνο την αποστολή ή ακόμη και να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των Αμερικανών στρατιωτών - σε μια εφαρμογή που φαινομενικά δεν είναι εξουσιοδοτημένη για τέτοια πράγματα. Το γεγονός ότι προστέθηκε ένας μη εξουσιοδοτημένος δημοσιογράφος απλώς ενίσχυσε αυτόν τον κίνδυνο.

Είναι ακριβώς αυτό το είδος ανησυχίας που οδηγεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποθαρρύνει και να απαγορεύει τη χρήση εφαρμογών όπως το Signal για τη συζήτηση ευαίσθητων θεμάτων. Μόλις τον περασμένο μήνα, η Google Threat Intelligence Group ανέφερε για «αυξανόμενες προσπάθειες από αρκετούς ρωσικούς κρατικούς παράγοντες για να παραβιάσουν λογαριασμούς Signal Messenger που χρησιμοποιούνται από άτομα που ενδιαφέρουν τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας».

Εάν, όπως λέει η θεωρία συνωμοσίας, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος μπορούσε τόσο εύκολα να διεισδύσει σε αυτή τη συνομιλία, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό για μελετημένους χάκερ από τους αντιπάλους μας;

Η διοίκηση υπερασπίστηκε τη χρήση του Signal επισημαίνοντας ότι είναι κρυπτογραφημένο και πιο ασφαλές από άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

«Και πάλι, για να είμαι σαφής, η χρήση του Signal message και των εφαρμογών κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο είναι επιτρεπτή και σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε με επιτρεπτό τρόπο, τουλάχιστον κατά την κατανόηση μου, και με νόμιμο τρόπο», κατέθεσε την Τρίτη ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ.

Τώρα η διοίκηση προτείνει αυτήν την ίδια εφαρμογή. Και οι εσωτερικές της συζητήσεις θα μπορούσαν να είχαν χακαριστεί ουσιαστικά από έναν ερασιτέχνη. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να επιτεθούν στον Goldberg. Αλλά υπονομεύει έντονα τις προσπάθειές τους να υποστηρίξουν ότι δεν πρόκειται για τεράστιο φάουλ.





