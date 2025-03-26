Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς για αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την ΕΕ.

«Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιβάλουμε δασμούς 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Οι νέοι αυτοί δασμοί είναι ύψους 25% και ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως θα ισχύσουν από τις 2/4.

Οι δασμοί θα ισχύσουν και για αμερικανικά εμπορικά σήματα των οποίων τα αυτοκίνητα συναρμολογούνται στο εξωτερικό, και θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις τιμές για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον Τραμπ το μέτρο αυτό θα φέρει τεράστια ανάπτυξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας με άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας αλλά και επενδύσεων στη χώρα και θα αντισταθμίσει τις φορολογικές περικοπές που έχει εξαγγείλει.

Υπενθυμίζεται πως ήδη από την Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει ότι οι δασμοί στα εισαγόμενα αυτοκίνητα θα επιβληθούν εντός της εβδομάδας, πριν και από τους ανταποδοτικούς δασμούς σε άλλα προϊόντα πολλών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ και ήδη από τον Φεβρουάριο είχε αναφέρει πως εξετάζει το ενδεχόμενο του 25%.

Οι μετοχές των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησαν μόλις ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί συνέντευξη Τύπου. Γύρω στις 19.30 (ώρα Ελλάδας) η μετοχή της Ford υποχωρούσε κατά 1,55%, της General Motors κατά 1,65%, της Tesla κατά 6,63% και της Stellantis κατά 2,01%.

Το 2024 οι ΗΠΑ εισήγαγαν επιβατικά αυτοκίνητα αξίας 220 δισεκ. δολαρίων και είδη αυτοκινήτου αξίας 474 δισεκ. δολαρίων.

Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ήταν το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

