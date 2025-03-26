Κογκρέσο: «Απασφάλισε» ο επικεφαλής της CIA όταν Δημοκρατικός ρώτησε αν ο Χέγκσεθ έστελνε μηνύματα μεθυσμένος

«Θερμό επεισόδιο» σημειώθηκε την Τετάρτη στο Κογκρέσο. Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ «απασφάλισε» σε μια αναφορά ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έπινε όταν έστελνε μήνυμα για στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι στο Signal.



Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζίμι Γκόμεζ ανέφερε ότι οι «συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ» του Χέγκσεθ μπορεί να ευθύνονται κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Καπιτώλιο την Τετάρτη, υπαινισσόμενος ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας ήταν μεθυσμένος.



O νομοθέτης της Καλιφόρνιας πίεζε ανώτατους αξιωματούχους ασφαλείας του Τραμπ για απαντήσεις σχετικά με τη συζήτηση στο Signal για αεροπορικές επιδρομές στους Χούθι της Υεμένης στην οποία κατά λάθος συμπεριελήφθη ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας The Atlantic.



«Εξ όσων γνωρίζετε, ξέρετε αν ο Πιτ Χέγκσεθ έπινε πριν διαρρεύσει απόρρητες πληροφορίες;» ρώτησε ο Γκόμεζ τη διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NSA) Τούλσι Γκάμπαρντ.





«Δεν έχω καμία γνώση για τις προσωπικές συνήθειες του υπουργού Χέγκσεθ», απάντησε η Γκάμπαρντ.



Αλλά όταν έκανε την ίδια ερώτηση στον Ράτκλιφ, ο διευθυντής της CIA και πρώην βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος απάντησε οργισμένος.



«Ξέρεις… όχι, θα σου απαντήσω. Νομίζω ότι είναι μια προσβλητική γραμμή εξέτασης. Η απάντηση είναι όχι», είπε ο Ράτκλιφ.



«Δεν θέλετε να εστιάσετε στην καλή δουλειά που κάνει η CIA, η κοινότητα των πληροφοριών», φώναξε ο Ράτκλιφ στον Γκόμεζ.



«Τρέφω τεράστιο σεβασμό για τη CIA, τεράστιο σεβασμό για τους ένστολους και τις ένστολες», απάντησε τελικά ο Γκόμεζ.



Ο βουλευτής υπενθύμισε ότι οι κατηγορίες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ κατά του Χέγκσεθ ήταν αντικείμενο ανησυχίας όταν επιβεβαιώθηκε ως υπουργός Άμυνας τον Ιανουάριο.



Ο Γκόμεζ υποστήριξε ότι η ερώτησή του «ήταν στο μυαλό κάθε Αμερικανού» αφού αποκαλύφθηκε ότι ο Χέγκσεθ μοιράστηκε πολεμικά σχέδια στο Signal.



«Στάθηκε πάνω σε ένα βάθρο στην Ευρώπη κρατώντας ένα ποτό, οπότε φυσικά θέλουμε να μάθουμε αν η απόδοσή του μας θέτει σε κίνδυνο», επέμεινε ο Δημοκρατικός βουλευτής.



Κατά την ακρόαση επιβεβαίωσης του αξιώματός του, ο Χέγκσεθ υποσχέθηκε ότι δεν θα έπινε καθόλου ως επικεφαλής του Πενταγώνου μετά από προηγούμενες καταγγελίες ότι πολλάκις στο Fox News ήταν μεθυσμένος εν ώρα εργασίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.