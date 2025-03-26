Ωραιόκαστρο: Φωτιά σε βιοτεχνία ξυλείας

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ σε σωρό απορριμμάτων στον αύλειο χώρο βιοτεχνίας με ξυλεία, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου κοντά στο ΤΙΤΑΝ. Επί τόπου επιχείρησαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 άνδρες.
Η φωτιά κατασβήστηκε ενώ κάηκαν υπολείμματα ξυλείας χωρίς να κινδυνεύσουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας.
Πηγή: skai.gr
