Ο μακροχρόνιος θαυμασμός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον κόσμο της αεροπορίας αποδεικνύεται χρήσιμο εργαλείο για κυβερνήσεις και εταιρείες που επιδιώκουν να κερδίσουν την εύνοιά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι γνωστός λάτρης των τζετ – έχει βαφτίσει το προσωπικό του Boeing 757 ως «Trump Force One» και έχει προσπαθήσει να αποκτήσει ένα πολυτελές καταριανό αεροσκάφος για να χρησιμοποιηθεί ως νέο προεδρικό αεροπλάνο. Η τελευταία αυτή κίνηση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του συναλλακτικού χαρακτήρα της προεδρίας Τραμπ, μια δυναμική που φάνηκε ξεκάθαρα κατά την περιοδεία του σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την πρώτη του ημέρα στην περιοχή, το επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας παρήγγειλε αεροσκάφη από την Boeing, σε συμφωνία ύψους περίπου 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την επόμενη ημέρα, στην Ντόχα, η κρατική αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ετοιμαζόταν να τοποθετήσει μεγάλη παραγγελία για αεροσκάφη ευρείας ατράκτου από την αμερικανική εταιρεία.

Ως μία από τις δύο κυρίαρχες δυνάμεις (μαζί με την Airbus SE) στην κατασκευή μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών, η Boeing αποτελεί ισχυρό σύμβολο της αμερικανικής βιομηχανικής ισχύος. Η εταιρεία λειτουργεί ως αγωγός για την οικονομική επιρροή των ΗΠΑ στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και στόχος πίεσης από χώρες όπως η Κίνα και η ΕΕ, οι οποίες επιδιώκουν εμπορικά ανταλλάγματα από τον Τραμπ.

«Η Boeing είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας των ΗΠΑ και η αμυντική αεροδιαστημική τεχνολογία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα», δήλωσε ο Τζορτζ Φέργκιουσον, αναλυτής αεροπορίας στο Bloomberg Intelligence. «Πιστεύουμε ότι οι παραγγελίες αεροσκαφών Boeing θα ενταχθούν σε πολλές εμπορικές διαπραγματεύσεις για τους δασμούς».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία με το Air Force One, ένα σχεδόν 40 ετών αεροσκάφος, το οποίο ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει απαρχαιωμένο και άμεσης ανάγκης για αντικατάσταση. Καθώς η Boeing καθυστερεί να ολοκληρώσει τα νέα προεδρικά αεροσκάφη, ο Τραμπ έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε ένα άλλο 747-8 καταριανής ιδιοκτησίας, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προσωρινά – και μάλιστα δωρεάν.

Η αποδοχή ενός τέτοιου «δώρου» εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας από μια πλούσια χώρα του Κόλπου θεωρείται απλή υπόθεση για τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα: «Δεν θα ήμουν ποτέ από αυτούς που θα αρνηθούν μια τέτοια προσφορά».

Ωστόσο, επικριτές του σχεδίου – ανάμεσά τους και Ρεπουμπλικανοί – εκφράζουν ανησυχίες για θέματα ηθικής, νομικής και εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος το εμβληματικό αεροσκάφος της αμερικανικής προεδρίας να βρεθεί στο επίκεντρο ενός αυτοπροκαλούμενου σκανδάλου.

Το εν λόγω αεροσκάφος, που ανήκε παλαιότερα σε υψηλόβαθμο Καταριανό αξιωματούχο, είναι εξοπλισμένο με πολυτελείς ανέσεις που ταιριάζουν στο γούστο του Τραμπ. Ο ίδιος επισκέφθηκε το αεροσκάφος πριν μερικές εβδομάδες, όταν αυτό στάθμευσε στο West Palm Beach. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το αεροπλάνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως Air Force One μέχρι να παραδοθούν τα νέα μοντέλα της Boeing, περί το 2027.

Μια τέτοια συμφωνία όμως θα δυσκόλευε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να το εξοπλίσουν πλήρως με συστήματα ασφαλείας, όπως μέτρα προστασίας από πυρηνικά όπλα και πυραυλικές επιθέσεις. Το αεροσκάφος θα έπρεπε επίσης να αποσυναρμολογηθεί πλήρως, ώστε να ελεγχθεί για κοριούς και λοιπές κατασκοπευτικές παρεμβάσεις.

Επιπλέον, μια τέτοια δωρεά ενδέχεται να παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ, που απαγορεύει την αποδοχή αντικειμένων αξίας από ξένες κυβερνήσεις χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ όμως επέμεινε ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε:

«Γιατί οι ένοπλες δυνάμεις μας – και κατ’ επέκταση οι Αμερικανοί φορολογούμενοι – να πληρώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια όταν μπορούν να το πάρουν ΔΩΡΕΑΝ από μια χώρα που θέλει να μας ανταμείψει για τη δουλειά που κάναμε;»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το καταριανό αεροσκάφος θα λειτουργήσει προσωρινά ως Air Force One μέχρι να είναι έτοιμα τα αεροσκάφη της Boeing.

Μαζί με τον Τραμπ στο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία βρισκόταν και ο νέος CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ. Ο Όρτμπεργκ έχει δεσμευτεί να επιταχύνει την παράδοση του νέου Air Force One, φτάνοντας στο σημείο να δεχτεί και συμβουλές από τον δισεκατομμυριούχο σύμβουλο του Τραμπ, Ίλον Μασκ, για την απλοποίηση της παραγωγής. Παράλληλα, έχει εκφράσει ανησυχία ότι ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο Τραμπ μπορεί να διαταράξει την ήδη εύθραυστη εφοδιαστική αλυσίδα, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες της Boeing να αυξήσει την παραγωγή.

Τα αεροπλάνα έχουν μια ιδιαίτερη θέση στις διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ – Μέσης Ανατολής. Πριν σχεδόν 80 χρόνια, η Σαουδική Αραβία εγκαινίασε την εθνική της αεροπορική εταιρεία, Saudia, με αεροσκάφος που είχε δωρίσει ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Φράνκλιν Ρούσβελτ.

Το ιδιωτικό καταριανό αεροσκάφος είναι ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα του πώς κυβερνήσεις και εταιρείες προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ μέσω της «γοητείας των πτερύγων». Μετά την ανακοίνωση μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα –μια συμφωνία πλούσια σε συμβολισμούς αλλά φτωχή σε λεπτομέρειες– ο Τραμπ επικαλέστηκε την παραγγελία αεροσκαφών από την British Airways (μέσω της μητρικής IAG SA) ως απόδειξη των ικανοτήτων του στις διαπραγματεύσεις.

Κανείς δεν ανέφερε, φυσικά, ότι η IAG δούλευε εδώ και μήνες για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση με τη συμφωνία ΗΠΑ–ΗΒ προσέφερε σε όλες τις πλευρές την ευκαιρία να επιδείξουν τη «νέα» τους φιλία.

Ο Τραμπ ανέκαθεν είχε έλξη για την αεροπορία και τα λαμπερά αντικείμενά της. Σε κάποια φάση είχε και δική του αεροπορική εταιρεία – αν και η επιχείρηση δεν μακροημέρευσε. Έχει διακοσμήσει το προσωπικό του αεροπλάνο με πολυτελή ξύλινα φινιρίσματα και χρυσά μπάνια, ενώ έχει χαράξει επάνω του το όνομά του.

Η ομάδα του προέδρου ενθουσιάστηκε με το σμήνος καταδιωκτικών F-15 της Σαουδικής Αραβίας που συνόδευσε το Air Force One στην προσγείωση στο Ριάντ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Τραμπ έχει σχολιάσει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την αεροπορία: έχει υποστηρίξει, για παράδειγμα, ότι οι εμπορικοί πιλότοι δεν έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, έχει εκφράσει τις αμφιβολίες του για την καθυστέρηση στα νέα Air Force One, και έχει εμπλακεί – χωρίς αποδείξεις – στη συζήτηση γύρω από το φονικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον ανάμεσα σε ελικόπτερο και εμπορικό αεροπλάνο, λέγοντας ότι φταίει η «πολιτική διαφορετικότητας και ένταξης» στην πρόσληψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Οι εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα έχουν εργαλειοποιηθεί στο πλαίσιο της εμπορικής διαμάχης των δύο χωρών. Τον περασμένο μήνα, το Πεκίνο πάγωσε τις παραδόσεις αεροσκαφών Boeing, και ορισμένα ήδη παραδοθέντα εστάλησαν πίσω στις ΗΠΑ. Καθώς οι δύο πλευρές αναζητούν εκτόνωση, η Κίνα άρχισε εκ νέου να αποδέχεται παραδόσεις Boeing.

Οι εξαγωγές αεροδιαστημικής τεχνολογίας έχουν γίνει ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής επιρροής παγκοσμίως. Για δεκαετίες, η Ιαπωνία αγόραζε σχεδόν αποκλειστικά από την Boeing, δείχνοντας την προσήλωσή της προς την Ουάσιγκτον. Μόνο πρόσφατα άρχισε η Airbus να κερδίζει μερίδιο της ιαπωνικής αγοράς.

Οι συμφωνίες αυτής της εμβέλειας, που συνοδεύονται από διπλωματική στήριξη και μακροχρόνια πακέτα υποστήριξης, προσφέρουν περισσότερα από ένα σύνολο υλικού: δένουν στρατούς, οικονομίες και στρατηγικές ασφαλείας για δεκαετίες. Πέρα από τα εμπορικά αεροσκάφη, η ανακοίνωση ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας περιλάμβανε δυνατότητες πολεμικής και διαστημικής αεροπορίας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και αναβαθμίσεις για ναυτική και συνοριακή ασφάλεια.

