Τα Εμιράτα θα επενδύσουν $1,4 τρισ. στις ΗΠΑ σε βάθος δεκαετίας - Συμφωνία με την NVIDIA για πρόσβαση σε τσιπάκια τεχνητής νοημοσύνης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαίωσαν σήμερα ότι θα επενδύσουν 1,4 τρισεκ. δολάρια στις ΗΠΑ σε βάθος δεκαετίας.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ, είπε σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα του σκοπεύει να επενδύσει αυτό το ποσό «εντός των επόμενων δέκα ετών» κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των προηγμένων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόσχεση αυτή είχε δοθεί τον Μάρτιο και ο μπιν Ζάγιεντ είπε ότι η χώρα του επιθυμεί να «διευρύνει» τη φιλία με την Ουάσινγκτον προς όφελος και των δύο χωρών. Σημείωσε επίσης ότι τα Εμιράτα επιδιώκουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις ΗΠΑ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Τραμπ επισκέπτεται σήμερα το Άμπου Ντάμπι, τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου.

Τα ΗΑΕ και οι ΗΠΑ πρόκειται να υπογράψουν ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα δώσει στο Άμπου Ντάμπι διευρυμένη πρόσβαση σε προηγμένους ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ. Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται και ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της τεχνολογικής εταιρείας NVIDIA Τζεν Σουν Χουάνγκ, ο οποίος μίλησε για αρκετά λεπτά με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρωθυπουργό μπιν Ζάγιεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.