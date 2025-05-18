Ανώτατο στέλεχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, δήλωσε στο Al Jazeera ότι το δημοσίευμα του CNN σύμφωνα με το οποίο η οργάνωση είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει εννέα ομήρους με αντάλλαγμα δίμηνη κατάπαυση του πυρός είναι αναληθές.

Το ρεπορτάζ του CNN βασιζόταν σε δηλώσεις ανώνυμου αξιωματούχου της Χαμάς, τις οποίες η οργάνωση διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Αμπού Ζούχρι υποστήριξε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους σε μία φάση, με την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου με διεθνείς εγγυήσεις.

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διασπείρει ψευδείς πληροφορίες προκειμένου να σπείρει σύγχυση στην κοινή γνώμη και να ασκήσει πίεση στη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

