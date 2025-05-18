Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του προσωπικού του γραφείου την Κυριακή, και η νόσος έχει επεκταθεί στα οστά.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Μπάιντεν εξετάστηκε για νέο εύρημα στον προστάτη, καθώς εμφάνισε επιδεινούμενα ουρολογικά συμπτώματα. Την Παρασκευή διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, που χαρακτηρίζεται από Gleason score 9 (Grade Group 5), με μετάσταση στα οστά», αναφέρεται στην επίσημη δήλωση.

Η κατάσταση του πρώην προέδρου παρακολουθείται στενά από την ιατρική του ομάδα, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, η μορφή του καρκίνου είναι ορμονοευαίσθητη, γεγονός που επιτρέπει δυνατότητες αποτελεσματικής διαχείρισης.

Πηγή: skai.gr

