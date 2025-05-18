Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα, την ώρα που το Κρεμλίνο επιδιώκει δύο παράλληλους στόχους: να καθυστερήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες και ταυτόχρονα να παρουσιάσει τον Πούτιν ως φιλειρηνικό ηγέτη και έναν πολύτιμο εμπορικό των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η πραγματικότητα στο πεδίο παραμένει σκληρή με τη Μόσχα να μην δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης, όπως σημειώνει η Wall Street Journal. Η Μόσχα εξαπέλυσε τη νύχτα της Κυριακής μία από τις μεγαλύτερες εναέριες επιθέσεις του πολέμου, με 273 drones να πλήττουν περιοχές σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 4 ετών.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος το Σάββατο, ανακοινώνοντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι θα μιλήσει με τον Πούτιν, και αμέσως μετά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ. «Ελπίζω να είναι μια παραγωγική ημέρα, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός», έγραψε.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, συναντήθηκε την Κυριακή στη Ρώμη με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της εναρκτήριας λειτουργίας του Πάπα Λέοντα ΙΔ'. Ήταν η πρώτη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Βανς μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για μια «καλή συνάντηση», όπου συζητήθηκαν οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, οι κυρώσεις και το εμπόριο. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και υπογράμμισε την απαίτηση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Ο Ρούμπιο, ωστόσο, κράτησε πιο επιφυλακτικό τόνο από τον Τραμπ ενόψει του τηλεφωνήματος με τον Πούτιν. Μιλώντας στο Face the Nation, δήλωσε πως δεν αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα και ότι οι ΗΠΑ θα εξετάσουν προσεκτικά τις ειρηνευτικές προτάσεις που κατέθεσαν η Ρωσία και η Ουκρανία στη συνάντηση της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη.

«Προσπαθούμε να επιτύχουμε ειρήνη και να βάλουμε τέλος σε έναν αιματηρό, δαπανηρό και καταστροφικό πόλεμο», είπε ο Ρούμπιο. «Απαιτείται κάποιο μέτρο υπομονής».

Η προσέγγιση Πούτιν προς τον Τραμπ από την αρχή της θητείας του Αμερικανού προέδρου εξελίσσεται πλέον σε τεστ αντοχής με τον Ρώσο ηγέτη να προσπαθεί να διαπιστώσει ως πού μπορεί να φτάσει χωρίς να προκαλέσει αντίποινα. Αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει κατά καιρούς τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Μόσχας, δεν έχει προχωρήσει σε νέες αυστηρές κυρώσεις.

Η στάση της Μόσχας: Καμία πρόοδος, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις

Οι συνομιλίες της Παρασκευής μεταξύ εκπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη οδήγησαν σε ελάχιστη πρόοδο και κατέδειξαν ότι ο Πούτιν επιμένει στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις επιδιώκοντας ένα αποδυναμωμένο ουκρανικό κράτος υπό τη ρωσική επιρροή. Η Ρωσία απέρριψε το αίτημα του Κιέβου και των συμμάχων του για κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση πριν την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι Ρωσία και Ουκρανία συμμετέχουν τουλάχιστον σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σε δηλώσεις του την Κυριακή, ο Ρούμπιο είπε ότι οι συνομιλίες «δεν ήταν εντελώς χάσιμου χρόνου», καθώς οδήγησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και ότι οι προτάσεις για κατάπαυση του πυρός θα μπορούσαν σύντομα να οδηγήσουν σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις.

«Ο Πούτιν επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία αποφεύγοντας μια κατάπαυση του πυρός, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του Τραμπ ώστε να μην επαναφέρει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Αντρέι Κολέσνικοφ από τη Μόσχα. «Ο Πούτιν θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ ότι παραμένει δεσμευμένος στην ειρήνη, αλλά η ρωσική πλευρά θα συνεχίσει να απορρίπτει το σχέδιο για “κατάπαυση του πυρός πρώτα και μετά διαπραγματεύσεις”».

Από την εκλογή του και μετά, οι επαφές του Τραμπ με το Κρεμλίνο τού έχουν επιτρέψει να ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόοδος, χωρίς όμως να έχει καταφέρει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ και η Ρωσία ανακοίνωσαν την έναρξη συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία, με επικεφαλής από αμερικανικής πλευράς τον στενό προσωπικό φίλο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον οποίο όρισε ειδικό απεσταλμένο. Οι συνομιλίες υπήρξαν ασαφείς και χωρίς ξεκάθαρη κατάληξη, προκαλώντας εντάσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους και την Ουκρανία, οι οποίοι ανησυχούν ότι ο Τραμπ διαπραγματεύεται συμφωνία ειρήνης με το Κρεμλίνο, παρακάμπτοντάς τους.

Μετά από ακόμη μία τηλεφωνική επικοινωνία τον Μάρτιο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συμφωνήσει σε μερική κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις κατά της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας. Ωστόσο, η εκεχειρία δεν τηρήθηκε ποτέ, καθώς η Μόσχα παρέμεινε ανυποχώρητη απέναντι σε κάθε πρόταση για ευρύτερη ανακωχή.

Η σημασία μιας συμφωνίας με τον Τραμπ για τη Μόσχα

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο συνέχιζε να επιδιώκει την εύνοια του Τραμπ μέσω των επιχειρηματικών του προτάσεων, προβάλλοντας τα πιθανά οικονομικά οφέλη από την εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, στενός φίλος του Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος του, έχει επισκεφθεί τη Ρωσία και έχει συναντηθεί τέσσερις φορές με τον Πούτιν. Μετά τις επαφές του, επαναλάμβανε τις θέσεις του Κρεμλίνου για τα αίτια του πολέμου στην Ουκρανία, ενισχύοντας τις ανησυχίες πως οι ΗΠΑ ενδέχεται να μετακινηθούν σε μια πιο συμβιβαστική γραμμή απέναντι στη Μόσχα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον ειδικό απεσταλμένο του, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ χορήγησε ειδική εξαίρεση από τις κυρώσεις, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα. Εκεί, πρότεινε νέες οικονομικές συνεργασίες, με έμφαση σε συμπράξεις στον τομέα της ενέργειας και έργα στην Αρκτική.

Ο Έρικ Γκριν, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου για τη Ρωσία επί κυβέρνησης Μπάιντεν, εκτίμησε ότι ο Πούτιν πιθανότατα θα επιχειρήσει την ίδια προσέγγιση και στο τηλεφώνημα της Δευτέρας με τον Ντόναλντ Τραμπ: να παρουσιάσει τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη ως πρόοδο και να μετατοπίσει τη συζήτηση στις οικονομικές συμφωνίες.

«Είναι προφανές ότι ο Πούτιν θέλει ελευθερία κινήσεων στην Ουκρανία, αλλά και εξομάλυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Γκριν. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του το Σάββατο, τόνισε ότι πέρα από τον πόλεμο, θέλει να συζητήσει με τον Πούτιν και για θέματα εμπορίου.

Παρά τις εκτιμήσεις της Δύσης ότι η Ρωσία έχει πάνω από 900.000 νεκρούς ή τραυματίες στρατιώτες στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η Μόσχα παραμένει αμετακίνητη στους στρατηγικούς της στόχους.

Κατά τις συνομιλίες της Παρασκευής, οι Ρώσοι απέρριψαν το αίτημα της Ουκρανίας και των συμμάχων της για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, απαιτώντας αντ’ αυτού την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα τμήματα των περιφερειών Ζαπορίζια, Χερσώνας, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Οι περιοχές αυτές προσαρτήθηκαν μονομερώς από τη Ρωσία το 2022, μετά από ψευδοδημοψηφίσματα, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί πλήρης στρατιωτικός έλεγχος από τη Μόσχα.

Η Ρωσία συνεχίζει επίσης να απαιτεί την εξάλειψη των λεγόμενων «βασικών αιτιών» της σύγκρουσης, όρος που θα οδηγήσει στο τέλος της Ουκρανίας ως κυρίαρχου κράτους και την επέκταση του ΝΑΤΟ στην πρώην Ανατολική Ευρώπη.

Μόλις λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην περιφέρεια Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας τέσσερις.

Στο Κίεβο, οι σειρήνες ήχησαν και πάλι γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, με την αεροπορική επίθεση να διαρκεί για εννέα ώρες. Ο συναγερμός έληξε το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με τις αρχές, από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκε μια γυναίκα 27 ετών, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Παρά τις εντάσεις και την αβεβαιότητα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει να επιδιώκει διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ, αντιλαμβανόμενος τις συνέπειες που θα είχε μια ρήξη στις σχέσεις τους. Ο Τραμπ έχει απειλήσει αρκετές φορές με νέες κυρώσεις και σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα αναρωτήθηκε εάν ο Πούτιν απλώς «τον εμπαίζει».

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, προωθεί σχέδιο για την επιβολή υψηλών δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ουράνιο, κίνηση που απειλεί να πλήξει τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της Μόσχας.

Τυχόν νέες κυρώσεις έρχονται σε μια κρίσιμη καμπή για τη ρωσική οικονομία. Αν και η Ρωσία κατάφερε να αντέξει τις δυτικές πιέσεις μετατρέποντας την οικονομία της σε «πολεμική μηχανή» και βασιζόμενη σε ισχυρές εξαγωγές ενέργειας, πλέον αντιμετωπίζει απότομη επιβράδυνση.

«Μια πιθανή οικονομική συμφωνία με τον Τραμπ είναι καίριας σημασίας για τη Ρωσία», σημειώνει ο πολιτικός αναλυτής Αντρέι Κολέσνικοφ. «Το παλιό ενεργειακό μοντέλο του Πούτιν δεν φέρνει πλέον αρκετά έσοδα στον προϋπολογισμό και η χώρα βυθίζεται σε στασιμοπληθωρισμό».



