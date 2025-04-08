Ο Ντόναλντ Τραμπ πάτησε τη σκανδάλη και ενέτεινε τον εμπορικό πόλεμο την Τετάρτη, που απειλεί να κλονίσει τις παγκόσμιες αγορές και να προκαλέσει νέες αναταράξεις στη διεθνή οικονομία. Παρά τις ανησυχίες και τις εκκλήσεις να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε επιπλέον ανταποδοτικούς δασμούς ύψους 50% στην Κίνα με το συνολικό ποσοστό να φτάνει πλέον το 104%.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι «πολλές» χώρες επιδιώκουν συμφωνία με την Ουάσινγκτον, καθώς η κυβέρνησή του ετοιμαζόταν την Τετάρτη να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε αγαθά από δεκάδες αγορές.

Ωστόσο, το Πεκίνο διαμήνυσε ότι θα «πολεμήσει μέχρι το τέλος» μετά τις απειλές του Τραμπ να επιβάλει επιπλέον 50% δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές αν το Πεκίνο δεν άρει την απόφασή του για την επιβολή αντιποίνων ως απάντηση στους δασμούς ύψους 34% που είχε ανακοινώσει προηγουμένως στα προϊόντα της Κίνας. Αυτό το ποσοστό προστίθεται στους ήδη υπάρχοντες δασμούς 20%, ανεβάζοντας τον συνολικό δασμό στις κινεζικές εισαγωγές στο 104%.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει στην Κίνα επιπλέον 50% δασμούς, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ την Τετάρτη. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει σπονδυλική στήλη από ατσάλι και δεν θα υποχωρήσει», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ. «Και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει υπό την ηγεσία του».

Ο δισεκατομμυριούχος σύμβουλος του Τραμπ, Ίλον Μασκ, φέρεται επίσης να ζήτησε από τον πρόεδρο να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του, ενώ οι συντηρητικοί επιχειρηματίες Λέοναρντ Λέο και Τσαρλς Κοχ κατέθεσαν μήνυση κατά των «παράνομων» δασμών.

Οι τελευταίοι δασμοί είναι υψηλότεροι από το 10% του καθολικού βασικού φόρου που επιβλήθηκε σε όλες τις παγκόσμιες εισαγωγές στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή και έχουν προσαρμοστεί ξεχωριστά για κάθε χώρα με βάση μια φόρμουλα που έχει επικριθεί από οικονομολόγους, η οποία διαιρεί το εμπορικό έλλειμμα αγαθών με το διπλάσιο της συνολικής αξίας των εισαγωγών.

Μετά από ημέρες αναταραχής που ακολούθησαν την πρώτη ανακοίνωση των δασμών την περασμένη εβδομάδα, οι παγκόσμιες αγορές αντέδρασαν θετικά την Τρίτη, καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές, δηλώνοντας ότι οι νέοι δασμοί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών 20% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 26% για την Ινδία και 49% για την Καμπότζη, ενδέχεται να είναι προσωρινοί.

Ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 2,7%, ανακτώντας μέρος των απωλειών που υπέστη από την ανακοίνωση του Τραμπ. Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 κέρδισε 2,8%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ανέβηκε κατά 2,9%.

Οι αγορές της Ασίας στο ίδιο κλίμα ακολούθησαν την άνοδο. Ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο αυξήθηκε κατά 6%, ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ανέβηκε κατά 1,5%.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι νέοι δασμοί ακουμπούν τα «μέγιστα» επίπεδα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι διαπραγματεύσεις θα τους μειώσουν.

«Νομίζω ότι θα δείτε κάποιες μεγάλες χώρες με μεγάλα εμπορικά ελλείμματα με τις ΗΠΑ να προσέρχονται γρήγορα», είπε στο CNBC, την Τρίτη. «Αν προσέλθουν στο τραπέζι με στέρεες προτάσεις, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλές συμφωνίες».

Ερωτηθείς τη Δευτέρα ο Τραμπ αν οι δασμοί θέτουν τις βάσεις για διαπραγματεύσεις με χώρες ή αν είναι μόνιμοι, απάντησε ότι «λοιπόν, μπορεί να ισχύουν και τα δύο». «Μπορεί να υπάρχουν οι δασμοί και να υπάρχουν και διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο, και πάλι επανέφερε την προοπτική συμφωνιών με χώρες την Τρίτη, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να επιτευχθεί μια συμφωνία με τη Νότια Κορέα.

«Η κορυφαία ομάδα τους βρίσκεται σε αεροπλάνο και κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ, και τα πράγματα φαίνονται καλά», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Επίσης, διαπραγματευόμαστε με πολλές άλλες χώρες, οι οποίες θέλουν να κάνουν συμφωνία με τις ΗΠΑ».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Η διαδικασία "ONE STOP SHOPPING" είναι μια όμορφη και αποτελεσματική διαδικασία!!! Η Κίνα επίσης θέλει να κάνει συμφωνία, πολύ, αλλά δεν ξέρει πώς να το ξεκινήσει. Περιμένουμε την κλήση τους. Θα γίνει!»

Η Ρέιτσελ Ριβς, η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, προσπάθησε να αμβλύνει τις ανησυχίες για την αστάθεια της αγοράς, λέγοντας στο κοινοβούλιο ότι μίλησε με τον Άντριου Μπέιλι, τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «οι αγορές λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι το τραπεζικό μας σύστημα είναι ανθεκτικό».

Ένας εμπορικός πόλεμος «δεν συμφέρει κανέναν», υποστήριξε η Ριβς, επιβεβαιώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει επιβάλει 10% δασμό στις εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τον ελάχιστο δείκτη που εισήχθη το Σαββατοκύριακο.

Η Κίνα υιοθέτησε μια εντελώς διαφορετική στάση. Σε ένα σκληρό άρθρο, το επίσημο κρατικό ειδησεογραφικό μέσο Xinhua κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο για «στυγνό εκβιασμό».

«Απόλυτα παράλογη είναι η λογική των ΗΠΑ: "Μπορώ να σας χτυπήσω κατά βούληση, και εσείς δεν πρέπει να ανταποκριθείτε. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθείτε άνευ όρων"», ανέφερε το άρθρο. «Αυτό δεν είναι διπλωματία. Είναι ωμός εκβιασμός, που εμφανίζεται ως πολιτική.»

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκε ευρέως ένα βίντεο από ομιλία του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, το 1987, το οποίο δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Στο βίντεο, ο Ρίγκαν επικρίνει τη χρήση των δασμών, λέγοντας ότι οδηγούν σε αντίποινα και τελικά βλάπτουν την αμερικανική οικονομία. «Αυτό το βίντεο έχει μια νέα σημασία το 2025», ανέφερε η κινεζική εφημερίδα The Paper.

Ο Σκοτ Μπέσεντ, από την πλευρά του, υποστήριξε την Τρίτη ότι η Κίνα κάνει «μεγάλο λάθος» που τολμά να αντιδρά. «Τι χάνουμε αν η Κίνα επιβάλει δασμούς σε εμάς; Εξάγουμε το ένα πέμπτο από αυτά που εξάγουν αυτοί σε εμάς, οπότε αυτό είναι μια χαμένη παρτίδα για αυτούς.» πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

