«Προετοιμασίες πολέμου» σε γερμανικά σχολεία

Σενάρια εγρήγορσης και ετοιμότητας για καταστάσεις κρίσης, καταστροφής ή πολέμου φαίνεται ότι επεξεργάζεται το γερμανικό υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με διαρροές στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, «είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν για έναν πιθανό πόλεμο».



Σύμφωνα με αναφορές σε διάφορα γερμανικά μέσα, πίσω από τις σκέψεις αυτές βρίσκεται η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη Γερμανία, που καθιστά αναγκαία την προετοιμασία σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών για την περίπτωση πολέμου.



Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ασκήσεις πολιτικής άμυνας, παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού, ακόμα και προτεινόμενους τρόπους αποθήκευσης αποθεμάτων σε περίπτωση κρίσης.

Στον απόηχο του σχεδίου της Κομισιόν

Το γερμανικό υπ. Εσωτερικών, στο οποίο παραμένει ακόμη η Νάνσι Φέζερ ως αρμόδια υπουργός από τους Σοσιαλδημοκράτες, τονίζει ότι ο καθορισμός των σχολικών προγράμματων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατιδίων. Ωστόσο, στην αρμοδιότητα του ομοσπονδιακού υπ. Εσωτερικών είναι η κατάρτιση προγραμμάτων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Πολιτικής Προστασίας.



Η κίνηση αυτή, σημειωτέον, έρχεται λίγες μέρες μετά τα σχέδια της Κομισιόν για προετοιμασία των Ευρωπαίων απέναντι στο ενδεχόμενο κρίσεων ή πολέμων. Μεταξύ άλλων η Κομισιόν συμβουλεύει τους πολίτες να προμηθευτούν τρόφιμα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης τουλάχιστον για την αντιμετώπιση κρίσεων 72 ωρών.



Υπέρ της βασικής εκπαίδευσης στα σχολεία για την προετοιμασία απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους τάσσεται και η πλευρά των Χριστιανοδημοκρατών, με τον Ρόντεριχ Κίζεβετερ, αρμόδιο για θέματα ασφαλείας, να χαρακτηρίζει «επιτακτική την ανάγκη παρόμοιων ασκήσεων σε μαθητές και μαθήτριες, ακριβώς επειδή είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.