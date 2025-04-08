Επίθεση σε όλα τα μέτωπά κατά του Πεκίνου εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την επιβολή δασμών 104% στα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την επίσκεψή του στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, δήλωσε ότι θα πάρουν πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, από την κινεζική επιρροή.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, μετά από συνομιλίες με την κυβέρνηση του Παναμά, υποσχέθηκε να εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο κρατών και τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Κίνα να χρησιμοποιεί στο κανάλι τις εμπορικές σχέσεις των κινεζικών εταιρειών, για κατασκοπεία.

«Μαζί, θα πάρουμε πίσω τη Διώρυγα του Παναμά από την επιρροή της Κίνας», είπε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.