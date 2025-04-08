Το είπε και το' κάνε ο Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανεβάζουν στο 104% τους δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα από την Κίνα αγαθά από τις 12:01 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (04:01 GMT) την Τετάρτη 9 Απριλίου, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επιβάλλοντας πρόσθετο φόρο 50% αφού το Πεκίνο δεν ήρε τους αμοιβαίους δασμούς 34% σε αμερικανικά προϊόντα που ανακοίνωσε ως αντίποινα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ είχε δώσει περιθώριο στο Πεκίνο να άρει την απόφαση για ανταποδοτικούς δασμούς έως την Τρίτη το μεσημέρι.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι τα αντίποινα της Κίνας ήταν «λάθος» και, ως απάντηση, η αμερικανική κυβέρνηση θα αυξήσει το συνολικό ποσοστό των δασμών στην Κίνα στο 104% από τα μεσάνυχτα.

Από την αρχή της θητείας του, ο Τραμπ είχε ήδη επιβάλει δασμούς 20% στις κινεζικές εισαγωγές. Η αρχική του πρόθεση ήταν να αυξήσει το ποσοστό κατά 34% από την Τετάρτη, αλλά ανακοίνωσε ότι θα προσθέτει επιπλέον 50% λόγω των κινεζικών αντιποίνων.

Η Λέβιτ, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ, είπε ότι «οι Κινέζοι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Απλώς δεν ξέρουν πώς να το κάνουν», προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος πιστεύει ότι η Κίνα πρέπει να κάνει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Αν η Κίνα προσεγγίσει τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, ο Τραμπ θα ήταν «απίστευτα ευγενικός, αλλά θα κάνει ό,τι καλύτερο για τον αμερικανικό λαό».

Η Λέβιτ τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στους συμμάχους της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες που στοχεύουν στη μείωση των δασμών.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρούν σε εμπορικές συμφωνίες μόνο όταν αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Αμερικανών εργαζομένων και συμβάλλουν στη μείωση των εμπορικών ελλειμμάτων της χώρας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σχεδόν 70 χώρες έχουν ήδη απευθυνθεί στην Ουάσινγκτον, ζητώντας την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τους νέους δασμούς που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης με την ομάδα του για το εμπόριο στον Λευκό Οίκο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ είπε στους συμβούλους του να προχωρήσουν σε «εξατομικευμένες εμπορικές συμφωνίες με κάθε χώρα που επικοινωνεί με την κυβέρνηση».

Ειδικότερα, η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε από την ομάδα του να επιδιώκει «μοναδικές» συμφωνίες που θα βασίζονται στις αγορές κάθε χώρας, στις εξαγωγές της και στις εισαγωγές που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δασμοί θα τεθούν σε εφαρμογή καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με επιπλέον 50% δασμό στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ, εάν δεν άρει τον αντίστοιχο ανταποδοτικό 34% δασμό που επέβαλε.

Η Κίνα αντέδρασε την Κυριακή, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει 34% δασμό στις κινεζικές εισαγωγές, ενώ ανακοίνωσε παράλληλα και την επιβολή ενός βασικού ελάχιστου 10% φόρο σχεδόν σε όλους τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε δώσει στην Κίνα προθεσμία μέχρι την Τρίτη να αποσύρει το αντίμετρο για να μην προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον 50% δασμός.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα την απειλή του Τραμπ για αύξηση των δασμών ως "λάθος μετά το λάθος", δηλώνοντας ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στους "εκβιασμούς" των ΗΠΑ.



