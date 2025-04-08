Στο… ταμπεραμέντο των αγοριών απέδωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τον Πίτερ Ναβάρο, που κορυφώθηκε την Τρίτη με τον ιδιοκτήτη της Tesla χαρακτηρίζει τον σύμβουλο του Τραμπ «πραγματικό ηλίθιο».

Ειδικότερα, η Κάρολαϊν Λέβιτ ερωτηθείς σχετικά για τη συγκεκριμένη εσωτερική σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, με ένα πλατύ χαμόγελο απάντησε «τα αγόρια θα είναι πάντα αγόρια».

Όπως είπε, δεν είναι «μυστικό» ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ, Ίλον Μασκ και Πίτερ Ναβάρο, έχουν «πολύ διαφορετικές απόψεις» για τους δασμούς και το εμπόριο.

Νωρίτερα, ο Μασκ χαρακτήρισε τον Ναβάρο, τον οικονομικό σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, «πραγματικό ηλίθιο» επειδή είχε υποστηρίξει ότι η Tesla συναρμολογεί αυτοκίνητα και δεν τα κατασκευάζει.

Η Λέβιτ, γελώντας για την αντιπαράθεση, δήλωσε: «Τα αγόρια θα είναι πάντα αγόρια και θα αφήσουμε τις μάχες να συνεχιστούν». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι «ευγνώμονες» που ο πρόεδρος ηγείται «της πιο διαφανούς διοίκησης στην ιστορία».

Επίσης, υποστήριξε ότι αυτό δείχνει την προθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να ακούει όλες τις πλευρές και να εξετάζει όλες τις απόψεις.



Πηγή: skai.gr

