Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκεζ θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση»

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε χθες Σάββατο στην κρατική τηλεόραση πως θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση», τρεις εβδομάδες μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Παρά τις διαφορές μας, πρέπει να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Γιατί; Μα, για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η Ροντρίγκεζ, της οποίας η προσωρινή θητεία στην προεδρία μπορεί να διαρκέσει έξι μήνες προτού διεξαχθούν εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα», τόνισε η Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

