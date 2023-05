Προκλητική συνέντευξη – σόου του Τραμπ στο CNN: Στόμφος, χαρακτηρισμοί και σεξιστικά σχόλια

Ένας αμετανόητος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στις γνωστές του θέσεις στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία δέχθηκε και ερωτήσεις από το κοινό, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN χθες, Τετάρτη, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024.

Τη συνέντευξη, που διήρκησε 70 λεπτά και πραγματοποιήθηκε στο Νιού Χάμσαϊρ, συντόνισε η παρουσιάστρια του CNN Κέιτλαν Κόλινς.

Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών δέχθηκε ερωτήσεις από το κοινό και προκάλεσε γέλιο, αλλά και χειροκροτήματα, όταν απέρριψε πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για σεξουαλική επίθεση εναντίον της Ε. Τζιν Κάρολ, όταν επανέλαβε τους αβάσιμους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές του 2020, αλλά και όταν δήλωσε ότι θα δώσει χάρη σε πολλούς από τους υποστηρικτές του που καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της Κόλινς αλλά και του κοινού που είχε συγκεντρωθεί στο Saint Anselm College, ο Τραμπ δεν προσπάθησε να εμφανιστεί πιο μετριοπαθής στις απόψεις του.

Μάλιστα, κάποια στιγμή είπε στη δημοσιογράφο που τον «διέκοψε» για να τον πιέσει για μια ερώτηση σχετικά με την πολύκροτη έρευνα για τα διαβαθμισμένα έγγραφα που είχαν βρεθεί στην έπαυλή του, ο Τραμπ δεν δίστασε να της πει « είσαι πολύ κακός άνθρωπος, στο λέω».

The best part of the night is when Donald Trump called the CNN hack Kaitlin Collins a nasty woman. Trump was on absolute fire! Better than 2016 Trump. It's over Jeb! pic.twitter.com/JoqHzC2DTx

Οι παρευρισκόμενοι, ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων και ανεξάρτητοι ψηφοφόροι που σκοπεύουν να ψηφίσουν στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, φάνηκαν να στηρίζουν τον Τραμπ, χειροκροτώντας τον όρθιοι όταν εισήλθε στην αίθουσα.

Το Νιού Χάμσαϊρ είναι μια από τις πρώτες πολιτείες όπου γίνονται προκριματικές εκλογές και ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμη για την προσπάθεια του Ρεπουμπλικάνου να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

«Μου αρέσει ο Τραμπ και τα όσα υποστηρίζει και τώρα μου αρέσει ακόμη περισσότερο», δήλωσε η Τζοάν Ρούστον, πρώην ψηφοφόρος των Δημοκρατικών που πλέον στηρίζει τον Τραμπ, η οποία βρισκόταν στο κοινό.

«Πολύ ηλίθιος»

Όταν ρωτήθηκε από την παρουσιάστρια του CNN αν παραδέχεται ότι έχασε τις εκλογές του 2020, ο Τραμπ επανέλαβε τους αβάσιμους ισχυρισμούς του ότι υπήρξε νοθεία.

«Ήταν μια νοθευμένη εκλογή», εκτίμησε, συμπληρώνοντας ότι όποιος έχει διαφορετική άποψη είναι «πολύ ηλίθιος».

«Πιστεύω ότι είναι κρίμα αυτό που συνέβη. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ θλιβερό πράγμα για τη χώρα μας. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ θλιβερό πράγμα για τον κόσμο ειλικρινά, διότι αν δείτε τι έγινε στη χώρα μας, η χώρα μας έχει πάει κατά διαβόλου», τόνισε.

MUST WATCH 🚨



CNN’s very biased Kaitlan Collins insists that President Trump lost the 2020 Election, and Trump spells it out for her.



“Most people understand what happened. That was a rigged election and it’s a shame that we had to through it. It’s very bad for our Country.” pic.twitter.com/Yo7L8aJx8G