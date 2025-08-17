Ουκρανία: Οι περιοχές που θέλει ο Πούτιν – Οι παραχωρήσεις που προτίθεται να κάνει

Η Ρωσία έχει προσφερθεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε εδάφη, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να προσφέρθηκε να σταματήσει την επίθεσή του και να παγώσει την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ.

Ο Γουίτκοφ υπαινίχθηκε ότι όταν συναντήθηκαν ο Τραμπ και ο Πούτιν, οι εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με και τις πέντε ανατολικές περιοχές ήταν «στο τραπέζι».

Τι γνωρίζουμε για το Ντονμπάς;

Η περιοχή αποτελεί πηγή εδαφικών αψιμαχιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το 2014.

Το Ντονμπάς είναι κυρίως ρωσόφωνο, και μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, οι ρωσόφωνες δυνάμεις απέκτησαν θέσεις εκεί σε έναν πόλεμο που δεν τελείωσε ποτέ.

Λίγο πριν ξεκινήσει την εισβολή του το 2022, ο Πούτιν αναγνώρισε όλο το Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ ως ανεξάρτητα από την Ουκρανία, όχι απλώς ως περιορισμένα κρατίδια που δημιουργήθηκαν από τους υποστηριζόμενους από τη Μόσχα πληρεξούσιους.

«Πάγωμα» της πρώτης γραμμής;

Το Σάββατο, πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως οι Financial Times, το Bloomberg και το Reuters, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα σταματήσει να πολεμά στην υπόλοιπη πρώτη γραμμή στην Ουκρανία εάν ο Ζελένσκι παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Όπως δείχνει ο παρακάτω χάρτης του BBC, αυτό θα απαιτούσε να παραδώσει μέρος του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει ακόμη αναλάβει τον έλεγχο. Αυτό θα περιλάμβανε επίσης την πλειοψηφία της Ζαπορίζια και της Χερσώνας στα νότια - την οποία η Ρωσία έχει καταλάβει.

Τώρα, ο Γουίτκοφ δηλώνει ότι «και οι πέντε» αυτές περιοχές ήταν υπό συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και ήταν πάντα «στο επίκεντρο της συμφωνίας».

Γουίτκοφ: «Η Ρωσία έκανε κάποιες εδαφικές παραχωρήσεις»

Ο Γουίτκοφ συζήτησε στο CNN το εδαφικό ζήτημα - και συγκεκριμένα των πέντε περιοχών που περιέγραψε ότι ήταν πάντα το «επίκεντρο της συμφωνίας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία το 2014, ενώ οι περιοχές Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα προσαρτήθηκαν μετά από δημοψηφίσματα που θεωρήθηκαν διεθνώς ως αποτέλεσμα νοθείας το 2022.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσον αφορά και τις πέντε αυτές περιοχές», είπε ο Γουίτκοφ.

Πρόσθεσε ότι η περιοχή του Ντόνετσκ αποτελεί θέμα «σημαντικής συζήτησης» - μια συζήτηση που, όπως είπε, θα γίνει τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να λάβουμε κάποιες αποφάσεις αμέσως εκείνη τη στιγμή», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr

