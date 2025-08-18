Σήμερα η ιστορική συνάντηση Ζελένσκι - Ευρωπαίων ηγετών με Τραμπ: Το πρόγραμμα της συνόδου κορυφής

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλάι του Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Στο μεταξύ σύμφωνα με το CNN, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ισημερινών συναντήσεων. Ειδικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής (σε ώρα Ελλάδας):

- 19:00: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

- 20:00: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

- 20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

- 21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

- 22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Υπενθυμίζεται ότι από την Ευρώπη θα παρευρεθούν στη σύνοδο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ. Θα είναι επίσης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι -τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο- θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

