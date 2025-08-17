Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από επτά χωριά της τουριστικής επαρχίας Τσανάκκαλε (Δαρδανέλλια), στη βορειοδυτική Τουρκία, εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Σάββατο, και επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στους λόφους κοντά στην Καλλίπολη (Γκελίμπολου), στην ακτή του στενού των Δαρδανελλίων.

Çanakkale’de devam eden orman yangınında ekiplerin karadan müdahalesi sırasında yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

pic.twitter.com/zCjWNVEcAK — Journoloji (@journoloji) August 17, 2025

Τη νύχτα, περίπου 250 κάτοικοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν πέντε χωριά, ενώ άλλα δύο εκκενώθηκαν σήμερα, έγραψε στο X ο κυβερνήτης της Τσανάκκαλε Ομέρ Τοραμάν, χωρίς να διευκρινίσει τον συνολικό αριθμό των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

«Μέχρι τώρα, η φωτιά δεν έχει φθάσει στις ζώνες που εκκενώθηκαν», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι οι φλόγες «δεν άγγιξαν» τα στρατιωτικά κοιμητήρια της χερσονήσου.

The out of control fire is spreading fast in the Gelibolu district of Çanakkale, Turkey...🔥🔥 🔥 pic.twitter.com/IGtcU2PKkk — Muhammad Waqas Bhatti (@MWaqasBhati786) August 17, 2025

Συνολικά δώδεκα αεροπλάνα και 18 ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς και 343 οχήματα στο έδαφος, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν 1.300 άνθρωποι, έγραψε στο X ο υπουργός Γεωργίας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Τουριστικός προορισμός για τα ερείπια της αρχαίας Τροίας, καθώς και για το πεδίο μάχης της Καλλίπολης, όπου χιλιάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επαρχία επλήγη από «εξαιρετικά σοβαρή ξηρασία» στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, είχε υπενθυμίσει νωρίτερα σήμερα ο κυβερνήτης.

