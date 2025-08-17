«Qatargate» στο Ισραήλ: Το Κατάρ φέρεται να πλήρωσε συμβούλους του Νετανιάχου με εκατομμύρια δολάρια

Περίπου 10 εκατ. δολάρια φέρεται να κατέβαλε το Κατάρ τα τελευταία χρόνια σε κορυφαίους συμβούλους του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις του ισραηλινού μέσου Kan.

Όπως μεταδίδεται, η εταιρεία Perception Media, που ανήκει στον Γισράελ Άινχορν, πρώην σύμβουλο εκστρατείας του Νετανιάχου, λάμβανε 45.000 δολάρια τον μήνα για διάστημα δύο ετών. Από αυτό το ποσό, περίπου 18.000 δολάρια τον μήνα κατευθύνονταν στον Γιονάταν Ουριχ, στενό συνεργάτη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ενώ άλλα 11.000 δολάρια τον μήνα έπαιρνε ο Έλι Φέλντσταϊν, επίσης συνεργάτης του Νετανιάχου.

Η υπόθεση Qatargate επικεντρώνεται κυρίως στις υποψίες ότι οι δύο σύμβουλοι, Ουριχ και Φέλντσταϊν, προχώρησαν σε σειρά αδικημάτων σε σχέση με τη φερόμενη συνεργασία τους με φιλοκαταρινή εταιρεία λόμπι. Μεταξύ άλλων, ερευνάται εμπλοκή με ξένο πράκτορα και σειρά πράξεων διαφθοράς που συνδέονται με λομπίστες και επιχειρηματίες, ενώ εργάζονταν για τον πρωθυπουργό.

Η έρευνα συνεχίζεται και μάλιστα επεκτείνεται καθώς η Shin Bet και η αστυνομία εξετάζουν τώρα πιθανή εμπλοκή και επιχειρηματικές διασυνδέσεις πρώην αξιωματούχων ασφαλείας με το Κατάρ.



