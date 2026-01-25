Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή ότι την Παρασκευή, την ώρα του μαθήματος φίμωσε με χαρτοταινία το αγόρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, καθηγήτρια ζήτησε αρχικά από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να του δέσει τα χέρια. Όταν εκείνη αρνήθηκε, έβαλε έναν άλλο συμμαθητή να το κάνει.

Η 60χρονη καταδικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία σε φυλάκιση 24 μηνών, εξαγοράσιμη με 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ανεξάρτητα από τη δικαστική απόφαση, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη καθώς και αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπήρξαν και άλλα ζητήματα στο παρελθόν.

«Εχει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας- Μπήκατε σε ένα δράμα» λέει ο σύζυγος

Ο σύζυγος της καθηγήτριας, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια και ο ίδιος υποφέρει χρόνια από την συμπεριφορά της.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν καταλαβα τίποτα γιατί εγώ - επειδή δεν αντέχω - ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα» είπε ο άνδρας.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, η διεύθυνση του σχολείου γνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας της 60χρονης.

«Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. "Μπήκατε" σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πώς άργησε και τόσο» είπε ο σύζυγος της καθηγήτριας.

Τι υποστηρίζει η καθηγήτρια

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα epiloges.tv, στην απολογία της η 60χρονη είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία και στην συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη και όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον 13χρονο.

«Τον βρήκα δεμένο στα χέρια. Δεν τον έδεσα εγώ. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα πληγωθεί», υποστήριξε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε πως δεν θα έπρεπε να δοθεί τόση δημοσιότητα στο θέμα, ότι το συμβάν πήρε μεγάλες διαστάσεις γιατί συνέβη σε μια μικρή πόλη.

