Ουκρανία: Αν δεν συμφωνηθεί η κατάπαυση του πυρός, ΕΕ και ΗΠΑ πρέπει να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας είχαν θετική ανταλλαγή απόψεων ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας με τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μετά την τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν για το Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η τηλεδιάσκεψη των συμμάχων της Ουκρανίας εστίασε σε βασικά ζητήματα, όπως η ανάγκη να σταματήσουν οι δολοφονίες στην Ουκρανία, και η δέσμευση να διατηρηθεί η πλήρης πίεση εναντίον της Ρωσίας μέσω των κυρώσεων τόνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η τηλεδιάσκεψη των συμμάχων της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την αρχή ότι είναι υπόθεση της Ουκρανίας να αναλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το έδαφός της ξεκαθάρισε.

Αν δεν συμφωνηθεί η κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία τόνισε.

Οι ηγέτες που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη επαναβεβαίωσαν την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

«Να μην δείξουμε αδυναμία ενώπιον της Ρωσίας»

Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά ζητήματα, σημείωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα ενώπιον της Ρωσίας, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις» προειδοποίησε.

Χρειάζεται, τόνισε, να κινηθούμε προς μια νέα διπλωματική φάση σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία.

Transatlantic unity is paramount at this moment to achieve a sustainable peace in Ukraine.



As I underlined during today’s meeting of the Coalition of the Willing, if no ceasefire is agreed, the EU and the US must increase pressure on Russia.



Ukraine’s sovereign right to… — António Costa (@eucopresident) August 17, 2025

Δήλωση του Αντόνιο Κόστα

Η Διατλαντική ενότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία, δήλωσε από πλευράς του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατά τη διάρκεια της σημερινής (Κυριακή) συνάντησης του Συνασπισμού των Προθύμων, εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία», επισήμανε και ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

«Το κυρίαρχο δικαίωμα της Ουκρανίας να καθορίζει τους όρους της για την ειρήνη πρέπει να γίνει σεβαστό» τόνισε ακόμα ο Αντόνιο Κόστα.

«Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία»

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε από τις Βρυξέλλες τις βασικές της θέσεις για την Ουκρανία, ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ των σημείων που υπογράμμισε συγκαταλέγονται: ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η διασφάλιση της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας, και η απουσία περιορισμών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις όσον αφορά τη συνεργασία τους με τρίτες χώρες.

«Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» απέναντι στη ρωσική εισβολή.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε από τις Βρυξέλλες ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών.

Η Ευρώπη μπορεί να χρηματοδοτήσει τις εγγυήσεις ασφαλείας

Στη συνέντευξη Τύπου ζητήθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διευκρινίσει τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα θεωρούσε κατάλληλες και αν φοβάται επανάληψη της έντασης που σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο κατά την επίσκεψή του τον Φεβρουάριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι αντιλαμβάνεται πως η χρηματοδότηση των εγγυήσεων ασφαλείας μπορεί να προέλθει μόνο από την Ευρώπη, ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα που μπορούν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται και μια σαφή εγγύηση πως η Ρωσία δεν θα συνεχίσει να κατέχει εδάφη της γειτονικής χώρας.

Όσον αφορά το ταξίδι του στον Λευκό Οίκο, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί παραγωγικό.

Η Βαρσοβία διαμηνύει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι όρος για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

