Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή στο CNN ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, περιγράφοντας την εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» (ΝΑΤΟ) έναντι νέας ρωσικής εισβολής.

«Ο Πούτιν έχει πει ότι η ένταξη (της Ουκρανίας) στο ΝΑΤΟ κόκκινη γραμμή. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι μπορούν να αποδεχτούν οι Ουκρανοί - καταφέραμε να κερδίσουμε την ακόλουθη παραχώρηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να προσφέρουν προστασία τύπου Άρθρου 5», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης σε «νομοθετική κατοχύρωση» από τη Ρωσία ώστε να μην εισέλθει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επιπρόσθετα εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Αλάσκας οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να εγκαταλείψει την προσπάθειά του για άμεση κατάπαυση του πυρός και αντ' αυτού να εργαστεί για την προώθηση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Καταφέραμε τόσο πολύ να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνάντηση όσον αφορά όλα τα άλλα ''συστατικά'' που είναι απαραίτητα για μια ειρηνευτική συμφωνία, που εμείς, ο πρόεδρος Τραμπ, στραφήκαμε σε αυτό το σημείο», είπε ο Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι υπάρχει τώρα μια δυναμική προς μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία που αναιρεί την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει οριστικά τις μάχες πολύ, πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα από μια κατάπαυση του πυρός» επέμεινε. «Εξετάσαμε κάθε είδους ζητήματα που θα έπρεπε να συζητηθούν και να συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια μιας κατάπαυσης του πυρός».

Είπε μάλιστα, ότι οι Ρώσοι δείχνουν πιο διαλλακτικοί στις θέσεις τους από ό,τι σε προηγούμενες συναντήσεις.

«Για πρώτη φορά, βλέπουμε περισσότερες διευκολύνσεις από ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν, σίγουρα περισσότερες από ό,τι είδαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση (Μπάιντεν)», τόνισε. «Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Τώρα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό και πρέπει να πετύχουμε μια συμφωνία για τους Ουκρανούς».

Νέα παρέμβαση έκανε λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προαναγγέλλοντας εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Ρωσία.

«Μεγάλη πρόοδος στη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο truth social χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τόνισε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα συζητήθηκαν θέματα που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μπορεί να μην είναι δυνατό για τις ΗΠΑ να δημιουργήσουν σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» παραδέχθηκε πάντως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Θα υπάρξουν πρόσθετες συνέπειες για τη Ρωσία εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία προειδοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στο ABC.

Ο Πούτιν εξέθεσε τα αιτήματά του για «ανταλλαγές εδαφών» με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένης της επιμονής του να παραδώσει η Ουκρανία την περιοχή Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τι είπε ο Τραμπ για τη συνάντηση στους ομολόγους του.



Ο Πούτιν δήλωσε ότι σε αντάλλαγμα, θα ήταν πρόθυμος να «παγώσει» τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στην υπόλοιπη Ουκρανία - στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια - και να συμφωνήσει σε μια υπόσχεση να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε άλλα ευρωπαϊκά έθνη.



Ωστόσο, δεν υπαναχώρησε από την απαίτηση να εξαλειφθούν αυτά που η Ρωσία αποκαλεί «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία - δηλαδή τη μείωση του μεγέθους του στρατού του Κιέβου, και την εγκατάλειψη των φιλοδοξιών του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.



