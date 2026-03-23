Τραμπ: «Πολύ καλές πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν - Δίνουμε διορία πέντε ημερών»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν επανεκκίνησαν λίγο μετά την απειλή του να πλήξει ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να προχωρήσουν ακόμη και την επόμενη ημέρα σε πλήγματα κατά ιρανικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο η απόφαση ανεστάλη προσωρινά.

«Σχεδιάζαμε αύριο να πλήξουμε ορισμένους από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής τους, αλλά δεν θα το κάνουμε, θα το αναβάλουμε», δήλωσε σε εκδήλωση στο Τενεσί. «Ελπίζουμε να μην χρειαστεί και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλους».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα στοχεύσει κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις εάν το Ιράν δεν προχωρήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ έως τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απειλές αυτές οδήγησαν στην επανέναρξη των επαφών από το βράδυ του Σαββάτου, με πιο ουσιαστικές συνομιλίες να πραγματοποιούνται την Κυριακή.

«Νομίζω ότι οι συνομιλίες είναι πολύ καλές», ανέφερε, προσθέτοντας: «Θέλουν ειρήνη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το Ιράν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία.

Όπως ανέφερε, «αυτή τη φορά το Ιράν εννοεί σοβαρά», σημειώνοντας παράλληλα ότι «θέλουν να τακτοποιήσουν την κατάσταση».

«Έχουμε εξαλείψει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει «μία ακόμη ευκαιρία» να τερματίσει τις απειλές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο κόσμος «θα είναι πολύ πιο ασφαλής σύντομα».

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη «πολύ καλές συζητήσεις» με την Τεχεράνη, οι οποίες ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν «θέλει ειρήνη» και ότι υπάρχει συμφωνία πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που αποτελεί βασικό όρο των διαπραγματεύσεων.

Ακολούθως, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχουν «πολύ καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, αναφέροντας ότι η αμερικανική πλευρά δίνει στην Τεχεράνη χρονικό περιθώριο πέντε ημερών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.