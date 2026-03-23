Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Δείτε βίντεο:

Video footage shows the burning wreckage of a Colombian Air Force C-130 Hercules after crashing earlier during take off from Puerto Leguízamo, with authorities reporting that the death toll includes at least 90 officers with the Fuerza Pública de Colombia. pic.twitter.com/eFpf3PzPj9 — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

#Nacionales #NoticiaEnDesarrollo ¦ Un avión de transporte y reconocimiento tipo Hércules, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se accidentó en una zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, al sur del país.



Por ahora no se… pic.twitter.com/1NgM6BKlPK — DiariOriente (@diarioriente) March 23, 2026

Το Υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα αεροσκάφος Lockheed Martin LMT.N Hercules C-130 ενεπλάκη σε ατύχημα στο νότιο τμήμα της χώρας, με το τοπικό μέσο ενημέρωσης BluRadio να αναφέρει ότι στο σκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι το ατύχημα συνέβη καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, βαθιά στη νότια περιοχή του Αμαζονίου της Κολομβίας στα σύνορα με το Περού, ενώ μετέφερε στρατεύματα των ενόπλων δυνάμεων.

«Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», δήλωσε ο ίδιος.

Το BluRadio επικαλέστηκε τις αρχές λέγοντας ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες και ότι η συντριβή σημειώθηκε μόλις 3 χιλιόμετρα (2 μίλια) από ένα αστικό κέντρο.

Η αμερικανική αμυντική εταιρεία Lockheed Martin δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη περιοχή.

48 οι διασωθέντες

Σύμφωνα με νέα επίσημη ανακοίνωση του Κολομβιανού στρατηγού Φερνάντο Σίλβα, το αεροσκάφος είχε συνολικά 125 επιβαίνοντες (114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος), ενώ 48 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί και απομακρυνθεί από το σημείο.

Νωρίτερα, δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters είχαν αναφέρει ότι περίπου 57 άνθρωποι είχαν διασώθει.

Η δήλωση Πέτρο

«Ελπίζω να μην υπάρχουν θύματα σε αυτό το φρικτό ατύχημα που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί», δήλωσε ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο σε ανάρτησή του στο X, στην οποία επέκρινε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούν τα σχέδιά του για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.

«Δεν θα επιτρέψω άλλες καθυστερήσεις· διακυβεύονται οι ζωές των νέων μας ανθρώπων», δήλωσε. «Εάν οι πολιτικοί ή στρατιωτικοί διοικητικοί υπάλληλοι δεν είναι αντάξιοι αυτής της πρόκλησης, πρέπει να απομακρυνθούν».

Η συντριβή στο Άλτο

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ένα άλλο Hercules C-130 που ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία της Βολιβίας συνετρίβη στην πολυπληθή πόλη Άλτο, αποφεύγοντας οριακά ένα οικιστικό τετράγωνο.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν, ενώ χαρτονομίσματα από το φορτίο του αεροπλάνου διασκορπίστηκαν σε όλη την πόλη, προκαλώντας συμπλοκές μεταξύ κατοίκων και δυνάμεων ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

