Δραματικές είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητητα στο διπλωματικό πεδίο για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, προαναγγέλοντας μάλιστα όχι μόνο συμφωνία, αλλά και αλλαγή ηγεσίας, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά και κρίσιμες λεπτομέρειες.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αλλαγές στην ηγεσία του Ιράν, δηλώνοντας ότι «ίσως υπάρξει ένα είδος κοινής ηγεσίας».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος», σημειώνοντας ότι ίσως «βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή με «ένα κορυφαίο πρόσωπο» του ιρανικού καθεστώτος, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για τον νέο ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN με ποιον συνομιλούν οι ΗΠΑ στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Ένα κορυφαίο πρόσωπο. Μην ξεχνάτε: έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία στη φάση ένα, φάση δύο και σε μεγάλο βαθμό τη φάση τρία. Αλλά μιλάμε με έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης. Ξέρετε είναι λίγο δύσκολο, έχουν εξουδετερωθεί, έχουμε εξουδετερώσει τους πάντες».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι στις συνομιλίες συμμετέχουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του προσώπου από την ιρανική πλευρά.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ συνομιλούν με τον Χαμενεΐ, απάντησε: «Όχι, όχι με τον Ανώτατο Ηγέτη». «Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με τον γιο. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε αν είναι εν ζωή», πρόσθεσε.

«Δεν τον θεωρώ πραγματικά ηγέτη», κατέληξε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «πολύ σύντομα», εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να τεθεί υπό κοινό έλεγχο ΗΠΑ και Ιράν.

Ερωτηθείς για το πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσει η κρίσιμη θαλάσσια οδός, ο Τραμπ απάντησε: «Θα ανοίξει πολύ σύντομα», εφόσον συνεχιστούν ομαλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Θα υπάρχει κοινός έλεγχος», πρόσθεσε. «Εγώ και ο Αγιατολάχ, όποιος κι αν είναι ο Αγιατολάχ, όποιος κι αν είναι ο επόμενος Αγιατολάχ».

Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε λόγο για «μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος», επικαλούμενος τα πλήγματα στις πρώτες ώρες της σύγκρουσης που, όπως είπε, εξουδετέρωσαν μεγάλο μέρος της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν. «Υπάρχει αυτομάτως αλλαγή καθεστώτος», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες του Σαββατοκύριακου δείχνουν προοπτική αποκλιμάκωσης.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θεωρώ πολύ λογικούς, πολύ αξιόπιστους», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Οι άνθρωποι στο εσωτερικό γνωρίζουν ποιοι είναι, είναι πολύ σεβαστοί και ίσως ένας από αυτούς να είναι ακριβώς αυτό που αναζητούμε».

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν «15 σημεία συμφωνίας» στις συνομιλίες με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Ιράν και ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε «σημαντικά σημεία σύγκλισης».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες που έγιναν την Κυριακή θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα και ότι, αν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν παραγωγικά, θα υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα.

«Θέλουμε εμπλουτισμένο ουράνιο» από τους Ιρανούς, δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για να μεταβεί στο Μέμφις, ενώ είπε πως η ιρανική πλευρά συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Δεν εγγυώμαι τίποτα», πρόσθεσε, ενώ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» συμφωνίας.

Σημείωσε πως αν επιτευχθεί συμφωνία, (θα) είναι μια εξαιρετική αρχή για το Ιράν και εξαιρετική για την περιοχή.

Παράλληλα είπε ότι θέλει να υπάρχει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα», όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να χαλαρώσει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα.

Υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα μόλις υπάρξει συμφωνία.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι έδωσε εντολή να αναβληθούν για πέντε ημέρες οποιαδήποτε στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που απειλούσε με περαιτέρω κλιμάκωση τη σύγκρουση, η οποία διανύει πλέον την τέταρτη εβδομάδα της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.