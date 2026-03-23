Στο πλαίσιο ενός κύματος επιθέσεων που ολοκληρώθηκε νωρίτερα την Δευτέρα, 23/3, στην καρδιά της Τεχεράνης, η Ισραηλινή Αεροπορία, καθοδηγούμενη από πληροφορίες του IDF, έπληξε το κύριο αρχηγείο ασφαλείας της IRGC.

Το αρχηγείο χρησιμοποιούνταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των μονάδων και την εκπόνηση αξιολογήσεων κατάστασης. Ήταν επίσης υπεύθυνο για την καθοδήγηση των Ταξιαρχιών Basij, που αποτελούν μέρος των Ενόπλων Δυνάμεων της IRGC και είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εδώ και χρόνια. Οι δυνάμεις αυτές οδήγησαν στην καταστολή εσωτερικών διαδηλώσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων, με χρήση σκληρής βίας, συλλήψεων και φυσικής βίας.

Πριν την επίθεση, ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό βλάβης σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβών όπλων, αεροπορικής επιτήρησης και επιπλέον πληροφοριών.

Η επίθεση στο αρχηγείο αποτελεί μέρος της τρέχουσας επιχειρησιακής φάσης με στόχο την περαιτέρω εξασθένηση των βασικών συστημάτων και δυνατοτήτων ασφαλείας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Οι ολοκληρωμένες επιθέσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειας για περαιτέρω εμβάθυνση της ζημιάς στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς.

Πηγή: skai.gr

