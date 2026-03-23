«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι «οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Ποιος είναι όμως ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ;

Πρόκειται για έναν συντηρητικό Ιρανό πολιτικό με στρατιωτικό υπόβαθρο, ο οποίος υπηρετεί ως πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου από τον Μάιο του 2020.

Γεννημένος το 1961, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τον επαναστατικό στρατό του Ιράν, το 1980 και εξελίχθηκε σε έναν από τους διοικητές του κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν - Ιράκ.

Ο Γκαλιμπάφ έχει κατέβει ανεπιτυχώς τέσσερις φορές για την προεδρία του Ιράν, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση το 2005 και τη δεύτερη το 2013. Το 2017 απέσυρε την υποψηφιότητά του πριν από τις εκλογές, ενώ στις πρόωρες εκλογές του 2024 ήρθε τρίτος.

Χθες, ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X του Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι «μαζί με τις στρατιωτικές βάσεις, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς που χρηματοδοτούν τον αμερικανικό στρατιωτικό προϋπολογισμό αποτελούν νόμιμους στόχους».

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κατηγορηθεί ότι αξιοποίησε τον πρώην ρόλο του ως διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης για να συγκαλύψει σκάνδαλα διαφθοράς κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου της Τεχεράνης.

