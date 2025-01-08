Τραμπ: Ανήρτησε νέο χάρτη με τον Καναδά περιοχή των ΗΠΑ 

Συνεχίζει να προκαλεί (κατά άλλους να τρολάρει) τους Καναδούς με… χάρτες ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Οτάβα να τον κατηγορεί για πολεμοχαρή και επεκτατική ρητορική. Τη νύχτα ανήρτησε στο Truth Social και δεύτερο χάρτη με τον Καναδά περιοχή των ΗΠΑ. «Ηνωμένες Πολιτείες» αναγράφεται στον χάρτη, με τα σύνορα των δυο χωρών να έχουν εξαφανιστεί.



Είχε προηγηθεί άλλος χάρτης που έδειχνε τον Καναδά και τις ΗΠΑ μαζί με την αστερόεσσα. «Ω Καναδά!»Γράφει στη λεζάντα ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την Τρίτη ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε πως θα υπάρξουν από τις ΗΠΑ δασμοί προς τον Καναδά και το Μεξικό, μία θέση που έχει επαναλάβει πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν ενώ δεν δίστασε να δηλώσει πως ο ίδιος θα εισηγηθεί την μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής.

Το σχόλιο να γίνει ο Καναδάς η 51η αμερικανική πολιτεία, επανέλαβε την Τρίτη σε ανάρτησή του ο Τραμπ, λίγες ώρες αφού ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι παραιτείται.

Πρόκειται για μία πρόταση - «αστείο» που είχε κάνει ξανά στο παρελθόν, μαζί με την αναφορά στον πρωθυπουργό ως «κυβερνήτη Τζάστιν Τριντό».

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό του δίκτυο, το Truth Social, έγραψε ότι «Πολλοί άνθρωποι στον Καναδά αγαπούν το να είναι η 51η πολιτεία».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να υφίστανται τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα και τις επιδοτήσεις που χρειάζεται ο Καναδάς για να μην βουλιάξει. Ο Τζάστιν Τριντό το γνώριζε αυτό και παραιτήθηκε. Αν ο Καναδάς συγχωνευόταν με τις ΗΠΑ, δεν θα υπήρχαν δασμοί, οι φόροι θα μειώνονταν κατά πολύ και θα ήταν ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ από την απειλή των ρωσικών και κινεζικών πλοίων που τους περιβάλλουν συνεχώς. Μαζί, τι σπουδαίο Έθνος θα ήταν!!!».

«Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στις απειλές»

Στον Ντόναλντ Τραμπ που επίσης εποφθαλμιά, Γροιλανδία και Διώρυγα του Παναμά απάντησε οργισμένα ο Τζάστιν Τριντό. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα στην κόλαση ο Καναδάς να γίνει μέρος των ΗΠΑ. Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται με το να είναι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι και οι εταίροι ασφάλειας ο ένας του άλλου».

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μέλανι Τζολί διαμαρτυρήθηκε για τα σχόλια που έκανε νωρίτερα ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την «οικονομική ισχύ» της Ουάσινγκτον εναντίον της γειτονικής, συμμαχικής χώρας.

«Τα σχόλια του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν παντελή έλλειψη κατανόησης του τι καθιστά τον Καναδά μια ισχυρή χώρα (…) Δεν θα υποκύψουμε ποτέ απέναντι στις απειλές», έγραψε η Τζολί σε ανάρτησή της στο Χ.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα, ο Τραμπ συνέχισε να προωθεί την ιδέα μια τεράστιας, εδαφικής επέκτασης των ΗΠΑ. Δεν είναι ωστόσο εφικτό να ξεδιαλύνει κανείς εάν πρόκειται για σοβαρά σχέδια του Ρεπουμπλικάνου ή για προκλητικές δηλώσεις με στόχο να αποσπάσει οικονομικές ή πολιτικές παραχωρήσεις από άλλες χώρες.

Μεταξύ άλλων, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία και στη Διώρυγα του Παναμά. Ο απόηχος της δήλωσης αυτής έφτασε μέχρι τα Ηνωμένα Έθνη. Όταν ρωτήθηκε για αυτό το ανήκουστο σενάριο δια της βίας προσάρτησης των δύο εδαφών από τις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ απάντησε: «Ο Χάρτης (των Ηνωμένων Εθνών) λέει με σαφήνεια ότι όλες οι χώρες μέλη οφείλουν να σέβονται την εδαφική ακεραιότητα των άλλων μελών».

Πηγή: skai.gr

