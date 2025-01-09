Την ανησυχία της Ελλάδας για την πρόσφατη εκτόξευση πυραύλου μέσου βεληνεκούς (IRBM) από τη Βόρεια Κορέα, εξέφρασε ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Δανίας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις που θα έχει στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια.

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Σέκερης, δηλώνει την αλληλεγγύη της προς τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ιαπωνία και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο παγκόσμιο πλαίσιο μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης (NPT) ως θεμέλιο.

Η πρόσφατη εκτόξευση πυραύλου, καθώς και προηγούμενες δοκιμές IRBM, ICBM και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού, ανέφερε, παραβιάζουν πολλαπλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα, είπε ο κ. Σέκερης, καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταδικάσει συλλογικά αυτές τις ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας εκτόξευσης στις 6 Ιανουαρίου.

Η Ελλάδα προτρέπει όλα τα μέρη, ειδικά τη Βόρεια Κορέα, να συμμορφωθούν με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και κυρίως το ψήφισμα 1718 του 2006 και να εργαστούν για την πλήρη, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. Παράλληλα, η Ελλάδα κάνει έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση και ειλικρινή συμμετοχή σε διάλογο ως τη μόνη βιώσιμη οδό προς την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο κ. Σέκερης εξέφρασε την ανησυχία της Ελλάδας για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, επισημαίνοντας αναφορές για σημαντικές δαπάνες σε στρατιωτική ανάπτυξη αντί για την κάλυψη βασικών αναγκών του πληθυσμού.

«Η επίμονη επιδίωξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας να συνεχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων,συνεχίζει να υπονομεύει το παγκόσμιο καθεστώς πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης. Καθώς εισερχόμαστε στο 2025 εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθούν οι εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο», ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την εφαρμογή των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και τόνισε τη σημασία της ανανέωσης της εντολής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, σύμφωνα με το ψήφισμα 1718.

«Το Συμβούλιο πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βόρεια Κορέα. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη Βόρεια Κορέα να επισπεύσει την επιστροφή της παρουσίας του ΟΗΕ στη χώρα και η διεθνής κοινότητα να ενισχύσει την υποστήριξη προς τον λαό της Βόρειας Κορέας και να προωθήσει την Ατζέντα 2030».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενημέρωσε ο βοηθός γενικός γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις και Υποθέσεις Οικοδόμησης της Ειρήνης, Καλέντ Κιαρί, ο οποίος ανέδειξε τις ανησυχητικές ενέργειες της Βόρειας Κορέας μετά την εκτόξευση αυτού του νέου τύπου πυραύλου μέσου βεληνεκούς (IRBM). Ο πύραυλος, ανέφερε, φέρεται να πέταξε με ταχύτητα 12 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου, κατέπεσε σε ανοιχτά ύδατα χωρίς προειδοποίηση για την εναέρια ή θαλάσσια ασφάλεια, γεγονός που αύξησε την ανησυχία των χωρών της περιοχής, παρά τον ισχυρισμό της Βόρειας Κορέας ότι δεν απείλησε γειτονικές χώρες.

Η Βόρεια Κορέα, ανέφερε, περιέγραψε το πυραυλικό σύστημα ως ικανό να παρακάμψει πυκνές αμυντικές γραμμές και να προκαλέσει ισχυρό στρατιωτικό πλήγμα. Τα οχήματα υπερηχητικής ολίσθησης, λόγω της υψηλής ταχύτητας και της ευελιξίας τους, είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν, αποτελώντας σοβαρή απειλή για τα αμυντικά συστήματα.

Ο κ. Κιαρί σημείωσε ότι αυτή ήταν η τέταρτη δοκιμή του πυραύλου IRBM από την αρχή του 2024, ενώ επιπλέον έχουν πραγματοποιηθεί εκτοξεύσεις διηπειρωτικών πυραύλων (ICBM), πολλαπλές δοκιμές πυραύλων μικρού βεληνεκούς (SRBM) και μια αποτυχημένη εκτόξευση στρατιωτικού δορυφόρου αναγνώρισης. Αναφέρθηκε επίσης στην ύπαρξη ενός αδήλωτου πυρηνικού εργοστασίου εμπλουτισμού στο Κάνγκσον και στις εξελίξεις στον αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος στο Γιονγκμπιόν, παραβιάζοντας τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι πυραυλικές δοκιμές και οι πυρηνικές εξελίξεις, ανέφερε ο κ. Κιαρί ευθυγραμμίζονται με το πενταετές στρατιωτικό σχέδιο της Βόρειας Κορέας, το οποίο ολοκληρώνεται το 2025 και περιλαμβάνει τακτικά πυρηνικά όπλα, μεγάλες πυρηνικές κεφαλές, δορυφόρους αναγνώρισης και πυρηνικά υποβρύχια.

Ο κ. Κιαρί υπογράμμισε ότι οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας «υπονομεύουν το παγκόσμιο πλαίσιο αφοπλισμού και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, επιδεινώνουν τις περιφερειακές εντάσεις και αυξάνουν την απομόνωση της χώρας από τη διεθνή κοινότητα», κάλεσε τη Βόρεια Κορέα «να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις της» και τόνισε «τη σημασία της διπλωματικής προσέγγισης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου».

«Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει αποκλιμάκωση και επανέναρξη διαπραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις», ανέφερε ο κ. Κιαρί.

Ο κ. Κιαρί τόνισε επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Βόρεια Κορέα, ζητώντας την επιστροφή της παρουσίας του ΟΗΕ στη χώρα για τη στήριξη του πληθυσμού και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να παραμείνει σε εγρήγορση και ενωμένο στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης, τη στήριξη της διπλωματίας και την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών του λαού της Βόρειας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.