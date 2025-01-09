Οι ΗΠΑ δεν έχουν επί του παρόντος σχέδια να αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη.

Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο των τοποθετήσεων του επερχόμενου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, πως θέλει να αποκτήσει το νησί της Ανταρκτικής.

«Δεν υπάρχουν σχέδια να αυξηθεί το σημερινό στρατιωτικό αποτύπωμα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος στο Reuters.

Σημειώνεται πως η τοποθεσία της Γροιλανδίας στον χάρτη αλλά και ο τόπος αυτός καθαυτός κρύβουν θησαυρούς στρατηγικής σημασίας καθιστώντας τον ελκυστικό για τον Τραμπ.

Η Γροιλανδία βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου ανατολικά του Καναδά και στο εσωτερικό της διαθέτει πολύτιμα ορυκτά. Καθώς δε οι πάγοι της λιώνουν, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται ότι ανοίγουν νέοι δρόμοι εκμετάλλευσης καθιστώντας την περιζήτητη για τη ναυτιλία, την ενέργεια ακόμη και για στρατιωτικούς ελιγμούς.

Η Δανία επιμένει ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αν και θα ήθελε να διατηρήσει καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.