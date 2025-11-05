Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα της Τρίτης συνιστά πολιτικό πλήγμα για τους Ρεπουμπλικανούς, αποδίδοντας εν μέρει την ευθύνη στο κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε πλήξει τους Δημοκρατικούς όσο πίστευε ότι θα έπρεπε.

Μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τούς ενθάρρυνε να καταργήσουν το filibuster στη Γερουσία των ΗΠΑ, ώστε οι Ρεπουμπλικανοί να μπορέσουν να συνεχίσουν να προωθούν τη νομοθετική τους ατζέντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι το παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης επηρεάζει τη χρηματιστηριακή αγορά, τις αεροπορικές εταιρείες και τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας (SNAP) για τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά.

«Δεν νομίζω ότι ήταν καλό για τους Ρεπουμπλικανούς· δεν νομίζω ότι ήταν καλό, δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν καλό για κανέναν» παραδέχτηκε ο Τραμπ.

«Ήταν όμως ένα ενδιαφέρον βράδυ, καθώς μάθαμε πολλά και θα το συζητήσουμε», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, πραγματοποιώντας τις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις μετά τις ήττες των Ρεπουμπλικανών στη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ και την Καλιφόρνια το βράδυ της Τρίτης.

«Σκέφτηκα να κάνουμε μια συζήτηση, αφού φύγει ο Τύπος, για το τι αντιπροσώπευε η χθεσινή βραδιά, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, αλλά και για το shutdown και πώς αυτό συνδέεται με τα αποτελέσματα», είπε ο Τραμπ.

Σε μια σειρά αναρτήσεων το βράδυ της Τρίτης, μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε τις ήττες των Ρεπουμπλικανών στην απουσία του από την κάλπη και στο παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης, καλώντας τους Ρεπουμπλικανούς να καταργήσουν το φιλιμπάστερ ώστε να μπορέσει να προωθήσει απρόσκοπτα τη νομοθετική του ατζέντα.

Επανέλαβε αυτή τη θέση και το πρωί της Τετάρτης, λέγοντας στους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές που είχαν συγκεντρωθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Λευκού Οίκου: «Αν διαβάσετε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι το shutdown ήταν σημαντικός αρνητικός παράγοντας για τους Ρεπουμπλικανούς· και, όπως λένε, το γεγονός ότι δεν ήμουν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας».



