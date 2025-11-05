Ονειρεύεται να επιστρέψει στη χώρα του και αναγνωρίζει λάθη: ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, ο οποίος υποχρεώθηκε να εξοριστεί έπειτα από σκάνδαλα, στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν σήμερα στη Γαλλία, περιγράφει τον εαυτό του ως έναν «πληγωμένο άνδρα».

«Δεν περνάει μέρα που να μην με πλημμυρίσει η νοσταλγία. Σαν η Ισπανία να είναι κολλημένη στο δέρμα μου», αναφέρει ο 87χρονος πρώην μονάρχης, ο οποίος ζει από το 2020 αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επίσης, εξομολογείται ότι φοβόταν πολύ μήπως «πεθάνει χωρίς να έχει μπορέσει να τα αφηγηθεί όλα, να τα εξηγήσει όλα».

Στο βιβλίο των 500 σελίδων γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο με τον τίτλο «Συμφιλίωση» («Réconciliation», εκδ. Stock), ο Χουάν Κάρλος, ο οποίος παραιτήθηκε από το θρόνο το 2014, αναγνωρίζει «λάθη», όπως η σχέση του με μία από τις ερωμένες του, τη γερμανίδα αριστοκράτισσα Κορίνα Λάρσεν το 2012, στη διάρκεια ενός σαφάρι στην Μποτσουάνα που είχε προκαλέσει σάλο στην Ισπανία, η οποία ήταν τότε βυθισμένη στην οικονομική κρίση, και είχε συμβάλει στην αμαύρωση της φήμης του μονάρχη.

Ο Χουάν Κάρλος αναφέρεται σε αυτήν χωρίς να την κατονομάζει.«Δεν μπορώ να αποφύγω αυτή την υπόθεση, εφόσον είχε οδυνηρό αντίκτυπο στη βασιλεία μου και στο πεπρωμένο μου. Όμως αναφέρομαι σ' αυτή με βαριά καρδιά. Και θα είναι ασφαλώς η μοναδική φορά», εξομολογείται ο Χουάν Κάρλος.

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς αναφέρει επίσης τη σύζυγό του, την Σοφία, η οποία έχει παραμείνει στην Ισπανία, όπου πραγματοποιεί περιστασιακά επισκέψεις. «Λυπάμαι πικρά που η γυναίκα μου δεν έκανε ποτέ το ταξίδι για να με δει. Υποψιάζομαι ότι δεν θέλει να θυμώσει τον γιο της», τον νυν βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ', διαβεβαιώνει.

Ο πρώην βασιλιάς επανέρχεται επίσης στα πολλά δώρα που είχε λάβει στη διάρκεια της βασιλείας του και χαρακτηρίζει «σοβαρό λάθος» το γεγονός ότι είχε δεχθεί ένα δώρο 100 εκατομμυρίων δολαρίων εκ μέρους του βασιλιά Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν «ένα δώρο που έπρεπε να έχω αρνηθεί».

«Λέει δημοσίως ότι λυπάται για ορισμένα πράγματα. Είναι αρκετά ξεκάθαρο», υπογραμμίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λοράνς Ντεμπρέ, συν-συγγραφέας του βιβλίου, η οποία συνομιλούσε στα γαλλικά με τον Χουάν Κάρλος, που ομιλεί, σύμφωνα με την ίδια «καλά, παλιά γαλλικά».

«Είναι η εκδοχή του, η αλήθειά του, είναι αληθινά η ιστορία με μεγάλο Ι, αλλά σε περιγραφή εκ των ένδον, από τη δική του προσωπική άποψη», σύμφωνα με την ίδια.

Η συγγραφέας, η οποία είχε ήδη γράψει το 2013 μια βιογραφία του μονάρχη και του είχε υποβάλει ερωτήματα για ένα ντοκιμαντέρ λίγο πριν από την παραίτησή του το 2014, εγκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο 2022 στο Αμπού Ντάμπι για να συντάξει τα απομνημονεύματά του.

Ο Χουάν Κάρλος ανέβηκε στον ισπανικό θρόνο το 1975, μετά το θάνατο του δικτάτορα Φράνκο, ο οποίος τον είχε ορίσει διάδοχό του.

Υπήρξε μείζων φυσιογνωμία της διεθνούς σκηνής και απολάμβανε σεβασμού επί δεκαετίες επειδή επέτρεψε την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ισπανία.

Λίγο πριν από το θάνατο του Φράνκο, «ήμουν καθισμένος δίπλα του, στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο. Μου πήρε το χέρι και μου είπε, σαν με την τελευταία του πνοή: 'Υψηλότατε, σας ζητώ μόνο ένα πράγμα: διατηρήστε την ενότητα της χώρας'. Είχα συνεπώς ελεύθερα τα χέρια για να αρχίσω μεταρρυθμίσεις», αφηγείται.

Ο Χουάν Κάρλος «είναι σε κάθε περίπτωση ένα μοναδικό ευρωπαϊκό πεπρωμένο, είναι ένας από τους μόνους εν ζωή ηγέτες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», σύμφωνα με την Λοράνς Ντεμπρέ.

Θα ήθελε «πάνω απ' όλα να επιστρέψει στην Ισπανία, στο σπίτι»

Στην Ισπανία, όπου τα απομνημονεύματά του θα εκδοθούν το Δεκέμβριο, «είχαν γι' αυτόν την εικόνα ενός άνδρα αρκετά ανοιχτόκαρδου, αρκετά κοντά στους ανθρώπους, αρκετά συμπαθητικού». Αλλά στην πραγματικότητα «είναι ωστόσο ένας άνδρας που ήταν πολύ μόνος, πολύ διχασμένος ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Φράνκο, από την πιο τρυφερή ηλικία», διαβεβαιώνει η Λοράνς Ντεμπρέ.

Για το τέλος της ζωής του, ο Χουάν Κάρλος θα ήθελε «πάνω απ' όλα να επιστρέψει στην Ισπανία, στο σπίτι».

«Θα ήθελα να ξαναβρώ τη θέση μου. Αυτήν ενός άνδρα που αφιερώθηκε πλήρως στη χώρα του. Ο οποίος ελπίζει να ταφεί σ' αυτή με τιμές», εξομολογείται.

Πηγή: skai.gr

