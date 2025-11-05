Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι βρετανικές αρχές μετά την εσφαλμένη αποφυλάκιση ενός αιτούντα άσυλο, λίγες μόλις ημέρες αφότου έτερος κρατούμενος, καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση, είχε επίσης απελευθερωθεί κατά λάθος.

Ο 24χρονος Αλγερινός, που εξέτιε ποινή για παραβίαση χώρου με πρόθεση κλοπής, αφέθηκε εκ παραδρομής ελεύθερος από τις φυλακές του Wandsworth στο νοτιοδυτικό Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, σε μια εξέλιξη που προκαλεί πολλά ερωτήματα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μόλις χθες το μεσημέρι.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε:

«Λίγο μετά τις 13:00 την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, η Μητροπολιτική Αστυνομία ενημερώθηκε από την Υπηρεσία Φυλακών ότι ένας κρατούμενος είχε αποφυλακιστεί κατά λάθος την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου. Ο κρατούμενος είναι ένας 24χρονος άνδρας από την Αλγερία. Οι αστυνομικοί διεξάγουν επείγουσες έρευνες σε μια προσπάθεια να τον εντοπίσουν και να τον επιστρέψουν σε κράτηση».

Το νέο περιστατικό έρχεται στον απόηχο του διήμερου ανθρωποκυνηγητού που προκλήθηκε όταν ο Χαντούς Κεμπάτου, καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση σε ένα 14χρονο κορίτσι, αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος από τη φυλακή του Chelmsford.

