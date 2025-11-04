Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη, αν εκλεγεί o Ζόραν Μαμντάνι

Οι πολίτες της Νέας Υόρκης προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να ψηφίσουν τον επόμενο δήμαρχο της πόλης, με τον δημοκρατικό υποψήφιο Ζόραν Μαμντάνι να προηγείται στις δημοσκοπήσεις του δημοκρατικού πρώην κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Ο Μαμντάνι, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου της Νέας Υόρκης, ανήκει στην ομάδα που αποκαλείται «δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής» (Democratic Socialists of America, DSA), μία τάση του δημοκρατικού κόμματος.

Προεκλογικά υποσχέθηκε πολιτικές ελέγχου των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς με χρηματοδότηση από τους υψηλότερους φόρους που θέλει στους πλούσιους και στις επιχειρήσεις.

Αν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, μητρόπολης 8 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων.

Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 αύριο Τετάρτη ώρα Ελλάδας) και λίγη ώρα μετά αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

Ο Τραμπ απειλεί τη χρηματοδότηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι θα παρακρατηθούν ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προοριζόμενες για τη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί δήμαρχος ο Ζόραν Μαμντάνι.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αποκάλεσε επανειλημμένα μέσω Truth Social τον 34χρονο υποψήφιο «κομμουνιστή» κι υποστήριξε πως, εάν αναλάβει τα ηνία του δήμου της αμερικανικής μεγαλούπολης, η Νέα Υόρκη θα έχει «μηδέν πιθανότητες επιτυχίας» αν όχι «επιβίωσης», πληκτρολογώντας τη λέξη «μηδέν» με κεφαλαία γράμματα για να δώσει έμφαση.

Διεμήνυσε ακόμη πως αν ο Μαμντάνι επικρατήσει στη σημερινή αναμέτρηση «είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια» στην πόλη, «πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα».

Donald J. Trump Truth Social 11.0.25 05:16 PM EST



If Communist Candidate Zohran Mamdani wins the Election for Mayor of New York City, it is highly unlikely that I will be contributing Federal Funds, other than the very minimum as required, to my beloved first home, because of… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 3, 2025

Καθώς ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Κέρτις Σίλουα, 71 ετών, θεωρείται απίθανο να επικρατήσει - ο Τραμπ αναγκάστηκε να ταχθεί υπέρ του 67χρονου Κουόμο, παρότι ο τελευταίος τον επέκρινε έντονα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

«Είτε σου αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στ’ αλήθεια δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσεις και να ελπίσεις πως θα κάνει φανταστική δουλειά», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

