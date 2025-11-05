Η ιστορική ανάδειξη του Ζοράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης θα σημάνει τεράστιες αλλαγές για την πόλη της Νέας Υόρκης και τη διοίκησή της.



Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι πήγαν στην κάλπη για να υποστηρίξουν τον Μαμντάνι, τον πρώτο μουσουλμάνο και σοσιαλιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε δημοτικές εκλογές εδώ και πάνω από 50 χρόνια, σύμφωνα με το Εκλογικό Συμβούλιο της πόλης.

Το «πρόγραμμα νίκης» του Δημοκρατικού υποψηφίου περιλαμβάνει τη δημιουργία του πρώτου καθολικού προγράμματος παιδικής φροντίδας στην πόλη των 8,5 εκατ. ανθρώπων, τη δωρεάν παροχή αστικών λεωφορείων και το πάγωμα του ενοικίου για 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο λεγόμενο «Μεγάλο Μήλο».

Έχει επίσης προτείνει φόρο στους πλουσιότερους κατοίκους της πόλης και αύξηση του συντελεστή του εταιρικού φόρου της πόλης για να χρηματοδοτήσει τις πολιτικές του ιδέες, τις οποίες οι επικριτές του χαρακτήρισαν «μη ρεαλιστικές».

Το CNN παραθέτει μερικές από τις προτεινόμενες πολιτικές του:

Καθολική παιδική φροντίδα

Με βάσει το πρόγραμμά του, ο Μαμντάνι θα εφαρμόσει δωρεάν παιδική φροντίδα για όλα τα παιδιά της Νέας Υόρκης ηλικίας από 6 εβδομάδων έως 5 ετών και θα επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματα για προνήπια και τρίχρονα παιδιά που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Κοινωνικά παντοπωλεία

Ο 36χρονος νεοεκλεγείς δήμαρχος θα ήθελε επίσης να δημιουργήσει πέντε επιδοτούμενα από τη δημοτική αρχή παντοπωλεία, ένα σε κάθε δήμο της Νέας Υόρκης. Αυτή είναι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ιδέες του Μαμντάνι, με τους επικριτές να συγκρίνουν το σχέδιό του με τα «δελτία τροφίμων» της σοβιετικής εποχής.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός έχει δηλώσει ότι τα δημαρχιακά καταστήματα θα αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών των τροφίμων χρησιμοποιώντας δημοτική γη για τα καταστήματα, αγοράζοντας τρόφιμα σε τιμές χονδρικής και χωρίς να χρεώνουν φόρους ακίνητης περιουσίας στους ιδιοκτήτες.

Σημειώνεται ότι η εφημερίδα New York Post, απηχώντας τη στάση των υπερσυντηρητικών κύκλων που συνασπίστηκαν πίσω από τον Δημοκρατικό Άντριου Κουόμο για να χάσει ο 36χρονος πολιτικός, υποδέχθηκε στο πρωτοσέλιδό της με... Μαρξ και σφυροδρέπανο τον «κόκκινο Μαμντάνι».

Πηγή: skai.gr

