Ένα πρωτοφανές πανεθνικό κίνημα διαμαρτυρίας κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζεται για το Σάββατο, με βασικό σύνθημα «Κάτω τα χέρια!», και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μονοήμερη διαμαρτυρία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το Axios.

Αναλυτικότερα, οι ευρείας εμβέλειας και συγκλονιστικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό Αμερικανών που επηρεάζονται από πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και νομικές αλλαγές.

«Αυτό δεν είναι μόνο διαφθορά», αναφέρεται στον ιστότοπο του κινήματος διαμαρτυρίας «Κάτω τα χέρια!». «Δεν πρόκειται απλώς για κακοδιαχείριση. Πρόκειται για μια εχθρική εξαγορά».

Περισσότερα από 1.100 συλλαλητήρια, εκδηλώσεις και συναντήσεις είχαν προγραμματιστεί και στις 50 πολιτείες από το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι διοργανωτές είπαν ότι σχεδόν 250.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν έως τις 29 Μαρτίου.

Οι διαδηλωτές συσπειρώνονται ενάντια σε πολλές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, των απολύσεων σε όλο το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, των επιθέσεων στην προστασία των καταναλωτών και των πολιτικών κατά των μεταναστών και των επιθέσεων σε τρανς άτομα.

Οι διαμαρτυρίες είναι επίσης κατά της εμπλοκής του Ίλον Μασκ στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέσω του DOGE, αφού έχει ήδη αντιμετωπίσει ένα κύμα διαδηλώσεων στις αντιπροσωπείες της Tesla παγκοσμίως μέσω του κινήματος #TeslaTakedown.

Θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε πρωτεύουσες πολιτειών, ομοσπονδιακά κτίρια, γραφεία του Κογκρέσου και κέντρα πόλεων.

Δεκάδες οργανώσεις υπεράσπισης συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τη δράση του Σαββάτου, συμπεριλαμβανομένων των Centre for LGBTQ Economic Advancement & Research, Declaration for American Democracy, Human Rights Campaign, Indivisible and Planned Parenthood.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.