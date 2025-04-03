Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά με όλους τους μεγάλους εμπορικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο για τρόπους μείωσης των νέων δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αλλάξουν τους κανόνες τους για να επιτρέψουν περισσότερες εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων.
Ο Λούτνικ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC μια ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε έναν παγκόσμιο βασικό δασμό 10% και τους απότομους αμοιβαίους δασμούς ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν για περισσότερο από ένα μήνα.
«Η ερώτηση κλειδί είναι, αν θα πάρουν τα αγροτικά προϊόντα μας; Θα μας συμπεριφέρονται δίκαια; Μπορούν να μας συμπεριφέρονται δίκαια; Και η απάντηση είναι Ναι, με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Λούτνικ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. «Τα αμερικανικά προϊόντα θα πωλούνται καλύτερα αλλού στον κόσμο».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.