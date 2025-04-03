Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά με όλους τους μεγάλους εμπορικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο για τρόπους μείωσης των νέων δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αλλάξουν τους κανόνες τους για να επιτρέψουν περισσότερες εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων.

Ο Λούτνικ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC μια ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε έναν παγκόσμιο βασικό δασμό 10% και τους απότομους αμοιβαίους δασμούς ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν για περισσότερο από ένα μήνα.

«Η ερώτηση κλειδί είναι, αν θα πάρουν τα αγροτικά προϊόντα μας; Θα μας συμπεριφέρονται δίκαια; Μπορούν να μας συμπεριφέρονται δίκαια; Και η απάντηση είναι Ναι, με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Λούτνικ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. «Τα αμερικανικά προϊόντα θα πωλούνται καλύτερα αλλού στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

