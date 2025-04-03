Η Μελόνι συγκάλεσε εκτάκτως συνεδρίαση της κυβέρνησης για τους δασμούς Τραμπ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι άλλαξε το σημερινό της πρόγραμμα και συγκάλεσε συνεδρίαση της κυβέρνησής της για να συζητηθούν τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν μετά την επιβολή των δασμών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ο υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα και ο επικεφαλής του υπουργείου Εμπορίου και του «Made in Italy» Αντόλφο Ούρσο.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης, παρουσία και των δυο αντιπροέδρων της κυβέρνησης Αντόνιο Ταγιάνι και Ματέο Σαλβίνι, ήταν η στρατηγική που θα πρέπει να υιοθετήσει η Ιταλία μετά την τελευταία αυτή κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ.

Από τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, όπως διέρρευσε, υπογραμμίστηκε πως από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να προστατέψουν τις επιχειρήσεις τους, και η Ιταλία πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζει με αποφασιστικότητα το εθνικό συμφέρον της «και υπό το φως των υπερβολικών περιορισμών θέτει η Ευρώπη».

Η Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε και σήμερα ότι «παραμένει πεπεισμένη πως πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να αποτραπεί, με κάθε τρόπο, ένας εμπορικός πόλεμος ο οποίος δεν θα ευνοούσε ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά ούτε και την Ευρώπη».

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, τέλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρξει απάντηση «από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε εμπορικό πόλεμο» αλλά ότι «η ευρωπαϊκή αυτή απάντηση θα πρέπει να είναι σθεναρή, νηφάλια και αποφασιστική».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

