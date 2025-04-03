Η επέμβαση τελείωσε και ο ασθενής επέζησε, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή σαρωτικών αμοιβαίων δασμών σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατρέποντας το παγκόσμιο οικονομικό καθεστώς των τελευταίων δεκαετιών και, κατά συνέπεια, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο στην παγκόσμια οικονομία.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του δήλωσε αναφορικά με τους εμπορικούς δασμούς που ανακοίνωσε χτες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ:

«Η επέμβαση τελείωσε! Ο ασθενής επέζησε και αναρρώνει. Οι προγνώσεις δείχνουν ότι ο ασθενής θα είναι μακράν δυνατότερος, μεγαλύτερος, καλύτερος και πιο ανθεκτικός από ποτέ πριν. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!»

