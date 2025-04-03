Βρετανία: Ο πρίγκιπας Χάρι καλωσορίζει την έρευνα για τη μκο του, Sentebale

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι ο ρυθμιστικός φορέας Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Βρετανίας θα «αποκαλύψει την αλήθεια», αφότου ξεκίνησε μια έρευνα για συμμόρφωση με επίκεντρο την μη κυβερνητική του οργάνωση Sentebale, μετά τις κατηγορίες από την πρόεδρό του περί «εκφοβισμού σε μεγάλη κλίμακα».

Ο Χάρι, ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, ίδρυσε τη Sentebale το 2006 προκειμένου να βοηθήσει νέους ανθρώπους με HIV και AIDS στο Λεσότο και την Μποτσουάνα. Η Sentebale δημιουργήθηκε στη μνήμη της μητέρας του πριγκίπισσας Νταϊάνα, που σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Την περασμένη εβδομάδα ο Χάρι και ο συνιδρυτής της οργάνωσης πρίγκιπας Σέισο του Λεσότο δήλωσαν σε μια κοινή ανακοίνωση ότι εκείνοι, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο, αποσύρονται από τη φιλανθρωπική οργάνωση εξαιτίας μιας διαμάχης με την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Σόφι Τσαντάουκα.

Η Τσαντάουκα απάντησε κατηγορώντας τον Χάρι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για εκφοβισμό, μισογυνισμό και ρατσισμό.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Βρετανίας έκανε γνωστό πως ξεκίνησε τώρα μια έρευνα για συμμόρφωση στις κανονιστικές διατάξεις, που επιτρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία και να βοηθήσει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να αντιμετωπίσουν οποιοσδήποτε αποτυχίες, μια ενέργεια που προηγείται της επίσημης θεσμικής έρευνας.

«Η αρχή θα επικεντρωθεί… στο να καθορίσει εάν τα νυν και τα πρώην μέλη του της φιλανθρωπικής οργάνωσης, μεταξύ άλλων η πρόεδρός τους, έχουν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου περί φιλανθρωπίας», επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Καλωσορίζοντας την ενέργεια αυτή, ο Χάρι επισήμανε σε ανακοίνωση:

«Εμείς (οι πρώην χορηγοί και μέλη του διοικητικού συμβουλίου) αναμένουμε πλήρως ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με τους λόγους που συλλογικά μας ανάγκασαν να παραιτηθούμε. Θα συνεχίσουμε να τρέφουμε ελπίδες ότι αυτό θα επιτρέψει η φιλανθρωπική οργάνωση να καταλήξει στα κατάλληλα χέρια αμέσως, για το καλό των κοινοτήτων που υπηρετούμε».

Και η Τσαντάουκα καλωσόρισε τα νέα, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα «υπάρξει μια παρηγοριά ότι η Sentebale και το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούν καταλλήλως προκειμένου να επιδείξουν και να διασφαλίσουν μια καλή διοίκηση και μια υγιή κουλτούρα».

Η διαμάχη, στο πλαίσιο της οποίας διατυπώθηκαν κατηγορίες για bullying, ρατσισμό και μισογυνισμό, είναι ιδιαιτέρως οδυνηρή για τον Χάρι, ο οποίος κατηγόρησε βασιλικούς βοηθούς και ταμπλόιντ κατά το παρελθόν για παρόμοια συμπεριφορά σε βάρος της Αμερικανίδας συζύγου του Μέγκαν.

Εμπλέκει επίσης μια φιλανθρωπική οργάνωση που αγαπάει πολύ, διότι την είχε ιδρύσει ως φόρο τιμής στην κληρονομιά της μητέρας του. Sentebale σημαίνει «μην με ξεχνάς» στην τοπική γλώσσα του Λεσότο.

«Όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα ήταν αποκαρδιωτικά να τα παρακολουθεί κανείς, ιδίως όταν τόσο κραυγαλέα ψεύδη πληγώνουν εκείνους που δίνουν εδώ και δεκαετίες» αυτήν τη μάχη, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του πρίγκιπα Χάρι.

«Εξ ονόματος των πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου και των χορηγών, συμμεριζόμαστε την ανακούφιση» ότι η Charity Commission «διεξάγει μία ενδελεχή έρευνα», τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

