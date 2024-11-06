Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, «παγώνει» τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον του, τουλάχιστον για τα 4 χρόνια που θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ αντιμετώπισε τέσσερις ταυτόχρονες διώξεις, για κατηγορίες που αφορούν την πληρωμή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του το 2016.

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον Μάιο τον έκρινε ένοχο για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων που συνδέονται με την πληρωμή της Ντάνιελς καθιστώντας τον πρώτο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ που καταδικάστηκε για κακούργημα.

Ο Τραμπ, είχε δηλώσει στις 24 Οκτωβρίου ότι θα απέλυε τον ειδικό εισαγγελέα των ΗΠΑ Τζακ Σμιθ - ο οποίος ηγήθηκε των ομοσπονδιακών διώξεων για τις προσπάθειές του να ανατρέψει την εκλογική του ήττα και τη διατήρηση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρηση του - «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα αφού ορκιστεί πρόεδρος».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις διώξεις πολιτικά υποκινούμενες

«Ο αμερικανικός λαός άκουσε αυτές τις υποθέσεις των Δημοκρατικών εισαγγελέων κατά του Προέδρου Τραμπ και θα τον εκλέξουν ούτως ή άλλως», δήλωσε ο Μάικ Ντέιβις, μιας συντηρητικής ομάδας νομικής υπεράσπισης.

Ενώ ο Τραμπ ως πρόεδρος θα έχει την εξουσία να απολύσει τον Σμιθ και να κλείσει τις ομοσπονδιακές υποθέσεις εναντίον του, δεν θα έχει τον ίδιο έλεγχο στην υπόθεση της Νέας Υόρκης ή στη δίωξη από τη Τζόρτζια.

Λόγω της εκλογής του θεωρείται απίθανο να αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες και στις δύο περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Κατηγορήθηκε σωστά για εγκλήματα εντός του συστήματος που έχουμε», είπε η Kristy Parker, ειδική σύμβουλος στο Protect Democracy, μια οργάνωση υπεράσπισης που είναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση των αυταρχικών απειλών κατά των ΗΠΑ.

Ένα ακόμη δικαστήριο έχει προγραμματιστεί πριν από την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, αν και νομικοί εμπειρογνώμονες είπαν ότι είναι απίθανο να προχωρήσει.

Οι κινήσεις των δικηγόρων του

Στη Νέα Υόρκη, οι δικηγόροι του Τραμπ αναμένεται να ζητήσουν από τον δικαστή Χουάν Μέρτσαν να καθυστερήσει την καταδίκη του που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου - στην οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα χρόνια.

Η καταδίκη ενός εκλεγμένου προέδρου πριν από την Ημέρα Ορκωμοσίας θα ήταν άνευ προηγουμένου στην ιστορία των ΗΠΑ και νομικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν ότι η ακρόαση θα καθυστερήσει.

Ο Μέρτσαν έχει ήδη αναβάλει δύο φορές την καταδίκη του Τραμπ, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου, εν μέρει λόγω απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που διαπίστωσε ότι οι πρόεδροι έχουν ευρεία ασυλία από τη δίωξη για τις επίσημες πράξεις τους. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί με βάση την απόφαση, την οποία αμφισβητούν οι εισαγγελείς.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του μόλις καταδικαστεί. Ξεχωριστά, οι δικηγόροι του ζήτησαν από το 2ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ να μεταφέρει την υπόθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Μια τέτοια κίνηση, εάν πετύχει, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα νομικά εμπόδια στην υπόθεση.

Ομοσπονδιακές διώξεις

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον που τον κατηγορούν για διάδοση ψευδών ισχυρισμών για εκλογική νοθεία για να προσπαθήσει να εμποδίσει τη συλλογή και την πιστοποίηση ψήφων μετά τις εκλογές του 2020, τις οποίες έχασε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Ο Σμιθ είχε κατηγορήσει επίσης τον Τραμπ ότι κρατούσε παράνομα απόρρητα έγγραφα μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας το 2021 και ότι παρεμπόδιζε τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ να ανακτήσει τα αρχεία.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Έιλεν Κάνον, με έδρα τη Φλόριντα, η οποία προτάθηκε στο εδώλιο από τον Τραμπ, απέρριψε όλες τις κατηγορίες τον Ιούλιο, αφού διαπίστωσε ότι ο Σμιθ είχε διοριστεί εσφαλμένα στο ρόλο και δεν είχε την εξουσία να ασκήσει την υπόθεση.

Η ομάδα του Smith ασκεί έφεση κατά της απόφασης, αλλά η υπόσχεση του Τραμπ να απολύσει τον Smith αμέσως μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, πιθανότατα σηματοδοτεί το τέλος της υπόθεσης.

Τζόρτζια- Υπόθεση Ράκετερ

Οι εισαγγελείς στην κομητεία Fulton της Τζόρτζια, χρησιμοποίησαν πέρυσι νόμους περί εκβιασμού της πολιτείας - που αναπτύχθηκαν για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος - για να κατηγορήσουν τον Τραμπ σε μια υποτιθέμενη συνωμοσία για να ανατρέψει την ήττα του στην πολιτεία πεδίου μάχης στις εκλογές του 2020.

Ο Τραμπ δεν θα μπορέσει να σταματίσει τη δίωξη, αλλά ο δικηγόρος του έχει ήδη δηλώσει στο δικαστήριο ότι θα επιδιώξει να σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με τον Τραμπ με βάση το επιχείρημα ότι ένας πρόεδρος δεν πρέπει να αντιμετωπίσει το βάρος της ποινικής δίωξης ενώ είναι στην εξουσία.

Ο Τραμπ και οι οκτώ από τους 14 συγκατηγορούμενούς του στην υπόθεση, ζητούν από το εφετείο της Τζόρτζια να ακυρώσει την κύρια εισαγγελέα, την εισαγγελέα της κομητείας Fulton, Fani Willis, για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά που προέρχεται από μια ρομαντική σχέση που είχε με έναν πρώην αναπληρωτή. Οι προφορικές συζητήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου.

Εάν αυτή η προσπάθεια αποτύχει, η υπόθεση θα μπορέσει να προχωρήσει εναντίον των άλλων συγκατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι και ο αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μίντοους. Αλλά οι νομικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν ότι η υπόθεση εναντίον του Τραμπ δεν θα προχωρήσει όσο παραμένει στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

