Στόρμι Ντάνιελς για νίκη Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένη και ντρέπομαι»

Καλεσμένη στο Goof Morning America του ABC βρέθηκε σήμερα η Στόρμι Ντανιελς, η πρώην πορνοστάρ που έφερε τον πρώην και νέο πρόεδρο της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία τον περασμένο Μάιο τον έκρινε ένοχο για τις 34 κατηγορίες στη δίκη για την υπόθεση του χρηματισμού.

Η απόφαση της ποινής του Τραμπ θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα καθώς - όπως δήλωσε ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν - λόγω της «μοναδικής πολυπλοκότητας» της υπόθεσης, δεν ήταν εφικτό να εκδοθεί απόφαση πριν τις εκλογές.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι είναι η πρώτη φορά στην αμερικανική Ιστορία που πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ καταδικάζεται για κάποιο έγκλημα και αυτή είναι «μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να κληθεί να πάρει ένας δικαστής».

Η Ντάνιελς σχολίασε την νίκη του Τραμπ στις εκλογές λέγοντας ότι «μπορεί να κέρδισε αλλά είναι ένα «καημένο, μικρό παιδί» και ότι θέλει «εκδίκηση» εναντίον της.

«Είπε ότι θέλει εκδίκηση, αλλά ποιος ξέρει τι θέλει; Ποιος ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό ενός τρελού» είπε χαρακτηριστικά.

Η Ντάνιελς δήλωσε ακόμα ότι είναι «σοκαρισμένη και ντρέπεται» για αυτό που συμβαίνει στη χώρα της.

«Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες αλλά πώς είναι δυνατόν εξ’ αρχής κάποιος που καταδικάστηκε – ή έστω κατηγορήθηκε για τόσα εγκλήματα, να είναι υποψήφιος» αναρωτήθηκε.

«Επειδή δεν υπάρχει συνταγματικός νόμος στις ΗΠΑ που να το απαγορεύει» της απάντησε η δημοσιογράφος.

«Πίστευα ότι οι Αμερικανοί θα ξεσηκώνονταν και δεν θα ψήφιζαν έναν τέτοιον άνθρωπο» συνέχισε η Ντάνιελς.

Επιπλέον, η πρώην πορνοστάρ δήλωσε ότι η Κάμαλα Χάρις έχασε τις εκλογές εξαιτίας του ρατσισμού στις ΗΠΑ.



